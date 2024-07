BingX eleva a parceria com o Chelsea FC

VILNIUS, Lithuania, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia uma nova fase em sua parceria com o Chelsea. A partir da temporada 2024/25 da Premier League, a BingX passará a parceiro oficial de roupas de treino do time masculino do Chelsea.

Para comemorar esse marco, a BingX lançou "airdrops" de kits de treinamento em Stamford Bridge - no verdadeiro estilo cripto. Pela primeira vez, a marca BingX aparece de forma proeminente na parte da frente da roupa de treino, que será usada pelos jogadores e pela equipe técnica do time masculino durante todas as sessões de treino.

À medida que a BingX faz a transição para se tornar o patrocinador da camisa principal da equipe masculina para os kits de treinamento da próxima temporada, essa maior visibilidade reforçará significativamente a presença da BingX na comunidade esportiva global, alinhando a marca com uma busca incessante pela excelência. Assim como os jogadores de futebol treinam para atingir as melhores condições, os operadores de cripto da BingX se destacam por meio de análises rigorosas e negociações estratégicas. Do campo de treinamento à arena de negociação, a BingX e o Chelsea capacitam aqueles que nunca se acomodam e elevam continuamente o nível.

Os usuários da BingX e os fãs do esporte podem esperar uma série de vantagens e oportunidades exclusivas, incluindo, mas não se limitando a, ingressos para os jogos do Chelsea, experiências VIP nos dias de jogos e mercadorias requintadas de marca conjunta. Além disso, a BingX lançará uma competição, envolvendo ainda mais a comunidade com um conceito de "airdrop". Essa competição incluirá atividades diárias de check-in em que os participantes poderão receber emocionantes airdrops, acrescentando outra camada de interação e emoção para os usuários da BingX.

Vivien Lin, diretora de produtos da BingX, expressou seu entusiasmo com a evolução da parceria: "Estamos empolgados em levar nossa colaboração com o Chelsea para o próximo nível como o parceiro oficial de roupas de treino do time masculino. Essa parceria é uma prova de nosso compromisso compartilhado com a busca incessante de excelência e inovação. Estamos ansiosos para capacitar nossos usuários e fãs com experiências e oportunidades únicas, construindo um futuro mais inteligente e ousado."

No início deste ano, a BingX expandiu seus horizontes ao firmar uma parceria internacional com o Chelsea, um dos clubes de futebol mais prestigiados e amplamente apoiados do mundo, como parceiro oficial do Sleeve. Juntos, eles lançaram a iniciativa "Empower the Future", impulsionada pela paixão compartilhada e pelo compromisso com a exploração sem limites. Essa parceria estratégica marca a entrada da BingX nos esportes e no entretenimento, unindo dois líderes do setor comprometidos com a excelência.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a parceira oficial de troca de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

