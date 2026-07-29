BingX укрепляет доверие рынка, запуская специализированный "Центр доверия"

Новый "Центр Доверия" объединяет систему доказательства резервов BingX (BingX's Proof of Reserves), резервный фонд объемом 150 млн долларов США, международные сертификаты информационной безопасности и восьмилетнюю историю стабильной работы BingX.

ПАНАМА-СИТИ, 29 июля 2026 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, объявила о запуске специализированного "Центра Доверия" (Trust Center), в котором представлены архитектура безопасности платформы, механизмы прозрачности хранения пользовательских активов и ключевые достижения компании за годы работы. Эта инициатива отражает долгосрочные инвестиции BingX в развитие устойчивой и надежной платформы, которой доверяют более 40 миллионов пользователей по всему миру.

На фоне растущей значимости доверия и прозрачности для всей криптовалютной индустрии BingX продолжает укреплять фундамент, обеспечивающий ее долгосрочное развитие. На протяжении последних восьми лет компания последовательно выстраивала доверие пользователей благодаря стабильной работе платформы, прозрачной системе защиты активов, эффективному управлению рисками и неизменной ориентации на интересы пользователей.

«Доверие невозможно завоевать за один день – оно формируется благодаря последовательной прозрачности, надежной работе платформы и неизменной приверженности интересам пользователей», – отметил Пабло Монти, официальный представитель BingX. «Каждый наш шаг – от внедрения системы доказательства резервов и развития глобального соответствия нормативным требованиям до стратегических партнерств и продуктовых инноваций – отражает стремление создавать платформу, на которую пользователи могут полагаться в долгосрочной перспективе».

Формируя доверие благодаря прозрачности и безопасности

Основой системы доверия BingX является 100% доказательство резервов, подтверждаемый ежемесячными снимками дерева Меркла. Согласно последнему отчету о резервах от 15 июля 2026 года, коэффициент резервирования BTC составляет 142,82%, ETH – 126,48%, USDT – 131,83%, а USDC – 124,41%, что подтверждает полное обеспечение пользовательских активов.

BingX также усиливает защиту пользователей благодаря резервному фонду объемом 150 млн долларов США, а также многоуровневой системе защиты активов, механизму авторизации с использованием мультиподписи, многоуровневой архитектуре холодных, промежуточных и горячих кошельков, мониторингу рисков в режиме реального времени и круглосуточной глобальной службе поддержки.

Кроме того, платформа получила международно признанные сертификаты PCI DSS 4.0.1 и ISO/IEC 27001, подтверждающие высокий уровень защиты информации, управления рисками, устойчивости операционных процессов и готовности к реагированию на инциденты. Регулярные независимые аудиты безопасности дополнительно подтверждают приверженность BingX обеспечению безопасной торговой среды.

Расширяя глобальное присутствие благодаря соблюдению нормативных требований и инновациям

Наряду с развитием своей системы безопасности BingX продолжает расширять глобальное присутствие за счет укрепления регуляторного соответствия и внедрения инновационных продуктов.

Компания усилила свои позиции в Европе, где BingX EU подала заявку на получение лицензии поставщика услуг, связанных с криптоактивами (Crypto-Asset Service Provider, CASP), в соответствии с требованиями MiCAR, подтверждая приверженность устойчивому развитию в рамках действующего регулирования.

BingX также продолжает развиваться как ведущая мультиактивная торговая платформа. Благодаря BingX TradFi соответствующие требованиям пользователи получают доступ к традиционным финансовым рынкам – включая акции, сырьевые товары, валютный рынок (Forex) и фондовые индексы – наряду с криптовалютами. Доступность продуктов определяется региональными нормативными требованиями и критериями соответствия пользователей.

Доверие, подкрепленное глобальными партнерствами

Долгосрочная стратегия BingX по укреплению доверия выходит далеко за рамки самой платформы. Сотрудничество с международно признанными организациями способствует укреплению репутации компании и расширению ее присутствия на мировых рынках.

Партнерство с футбольным клубом "Челси" последовательно развивается на протяжении последних двух лет, перейдя от статуса официального партнера "на рукаве" к официальному партнеру тренировочной формы и охватив глобальные инициативы, включая кампанию «Обучены превосходству». ("Trained on Greatness")

В 2026 году BingX также продлила партнерское соглашение с клубом, продолжив сотрудничество, основанное на общих ценностях дисциплины, стремления к совершенству и постоянного развития.

В 2026 году BingX также стала первым в истории криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP. Многолетнее соглашение объединило два мировых бренда, которых связывают высокие стандарты эффективности, инновационный подход и стремление создавать уникальные возможности для пользователей по всему миру.

Ответственность выходит за пределы торговли

В BingX убеждены, что доверие формируется не только благодаря технологиям и безопасности, но и посредством реального вклада в развитие общества.

При поддержке фонда BingX Charity объемом 10 миллионов долларов США компания с 2022 года оказывает поддержку гуманитарным инициативам, образовательным программам, проектам в области экологической устойчивости и развитию местных сообществ.

Среди последних инициатив – годовое партнерство с организацией "Save the Children", направленное на поддержку детей, оказавшихся в уязвимом положении в Боснии и Герцеговине, программы помощи пострадавшим от стихийных бедствий в странах Азии, поддержка сообществ, пострадавших от пожаров 2025 года в Гонконге, а также продолжающиеся образовательные и экологические проекты по всему миру.

Посредством BingX Charity компания превращает свое глобальное присутствие в реальную поддержку людей, местных сообществ и экологических инициатив во всем мире.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по торговле деривативами и являясь одним из пионеров криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая торговлю фьючерсами, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, повышающие эффективность торговли, уверенность в принятии решений и удобство работы на рынке.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru