СИНГАПУР, 21 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, одна из ведущих криптобирж, объявила о создании фонда в размере 10 миллионов долларов США для развития копитрейдинговой экосистемы. Этот фонд направлен на развитие BingX как первоклассной экосистемы для копитрейдинга в криптоиндустрии за счет расширения возможностей трейдеров и копирующих ползователей, создания инфраструктуры, инновационных продуктов, развития сообществ и партнерств.

BingX запускает фонд в размере 10 миллионов долларов для развития копитрейдинговой экосистемы

Фонд будет использован для обновления инфраструктуры экосистемы социальной торговли. Будет запущена более точная система обзора трейдеров для устранения потенциальных рисков и поддержки различных торговых стратегий. Также будут разработаны другие инновационные торговые инструменты и функции. BingX улучшит контроль над рисками и поможет копирующим пользователям проявлять больше инициатив для взаимодействия и координации с трейдерами во время торговли.

С момента своего создания в 2018 году BingX стремился стать воротами для следующего миллиарда пользователей криптовалют. Навигация по рынку криптовалют может быть сложной для новичков, и копитрейдинг стал эффективным решением, которое позволяет пользователям копировать сделки успешных трейдеров. Являясь пионером в торговле криптовалютой, BingX стремится создать всеобъемлющую экосистему, в которой трейдеры и копирующие пользователи могут развиваться и зарабатывать. Платформа регулярно запускает собственные удобные продукты, такие как ваучер на покрытие убытков от копитрейдинга и пробный фонд, чтобы помочь неопытным пользователям начать работу с нулевым риском. BingX также запустила программу Elite Copy Traders, чтобы помочь профессиональным трейдерам максимально раскрыть свой потенциал. На сегодняшний день BingX собрала более 8000 профессиональных трейдеров с примерно 4 миллионами подписчиков и выполнила более 130 миллионов копитрейдинговых ордеров.

BingX намеревается расширить возможности для всех уровней трейдеров и разработать более персонализированную поддержку после разделения трейдеров на основе их специализации и объема торгов. BingX будет развивать собственную политику, ориентированной поощрение талантливых пользователей, и продолжать работу над общим планом роста, гарантируя, что платформа может принести пользу всем трейдерам. Программа Elite Copy Traders пользуется успехом и уже стала бессрочной. Более 40 000 трейдеров достигли значительных успехов и получили поощрительные бонусы от программы за последние шесть месяцев.

Кроме того, BingX продолжит расширять сеть своих стратегических партнерств по всему миру и сотрудничать с ведущими трейдерами и торговыми сообществами. В список сотрудничества добавлены многие известные торговые академии и организации.

«Мы очень рады запустить этот экосистемный фонд для социальной торговли и возглавить развитие криптоиндустрии. Мы хотим изменить ландшафт и предоставить нашим пользователям лучшие торговые услуги и самых успешных трейдеров», — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям. BingX. – Мы открываем новую страницу. Приверженность BingX созданию первоклассной экосистемы для социальной торговли является свидетельством нашей приверженности непрерывным инновациям и нашей миссии — сделать криптовалюту доступной и дружественной для всех. создать платформу, меняющую правила игры, и ожидать, что к нам присоединятся более талантливые трейдеры».

О BingX

BingX — ведущая биржа криптовалют, предлагающая услуги спотовой, деривативной, копировальной и сетевой торговли более чем в 100 странах и регионах по всему миру с более чем 5 миллионами пользователей. BingX продолжает связывать пользователей с опытными трейдерами и платформой безопасным и инновационным способом.

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