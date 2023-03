BingX lanceert fonds van $ 10 miljoen dollar om fonds voor sociale handel te stimuleren

SINGAPORE, 22 maart 2023 /PRNewswire/ -- BingX , een van de toonaangevende cryptobeurzen, maakte bekend dat het een fonds van 10M USD heeft opgezet om de handel in kopieën te doen groeien en te verbeteren. Dit fonds wil BingX ontwikkelen als een eersteklas ecosysteem voor kopieerhandel in de cryptosector door handelaren en kopieerders meer macht te geven, door het opbouwen van infrastructuur, productinnovatie, gemeenschapsverbeteringen en strategische partnerschappen.

BingX Launches a $10M Fund to Boost Social Trading Ecosystem

Sinds de oprichting in 2018 is BingX voorbestemd als toegangspoort voor de volgende miljard cryptogebruikers. Navigeren op de cryptomarkt kan ontmoedigend zijn voor nieuwkomers. Copy trading is opgedoken als een effectieve oplossing waarmee gebruikers de transacties van succesvolle handelaren kunnen repliceren. Als pionier in crypto copy trading werkt BingX aan het bouwen van een goed afgerond ecosysteem waar zowel handelaren als copiers kunnen leren en verdienen. Het platform ontwikkelt regelmatig originele en gebruiksvriendelijke producten zoals Copy Trade Subsidy Voucher en Trial Fund om onervaren gebruikers risicoloos aan de slag te helpen. BingX lanceerde ook het Elite Copy Traders Programma om professionele handelaren te helpen hun volle potentieel te ontwikkelen. Tot op heden heeft BingX meer dan 8.000 professionele handelaren met ongeveer 4 miljoen volgers bijeengebracht en meer dan 130 miljoen copy trading orders uitgevoerd.

BingX is van plan de input in alle niveaus van handelaren op te schalen en meer gepersonaliseerde ondersteuning te ontwikkelen na een onderverdeling van handelaren op basis van hun specialiteit en prestaties. BingX zal vasthouden aan zijn talentgerichte beleid en blijven werk maken van een algemeen groeiplan, zodat het platform alle soorten handelaren ten goede kan komen. Het Elite Copy Traders Programma kende een groot succes en is uitgegroeid tot een programma met een open einde. Meer dan 40.000 handelaren hebben de afgelopen zes maanden grote vooruitgang geboekt en incentive bonussen van het programma ontvangen.

Ondertussen zal het fonds worden gebruikt voor een upgrade van de infrastructuur van het ecosysteem voor sociale handel. Er zal een wetenschappelijker beoordelingssysteem voor handelaren worden gelanceerd om potentiële risico's uit te sluiten en verschillende handelsstrategieën te ondersteunen. Op basis van eerdere ervaringen en prestatieanalyses blijft BingX graven in de onderliggende logica van copy trading en verrijkt de evaluatiedimensie waarbij rendement op korte termijn van handelaren prioriteit krijgt. Ook zullen geavanceerde handelstools en -functies worden ontwikkeld. BingX zal de risicobeheersing verbeteren en copiers helpen meer initiatieven te nemen voor interactie en coördinatie met handelaren tijdens de handel.

Daarnaast zal BingX het netwerk van zijn strategische partnerschappen wereldwijd blijven uitbreiden en samenwerken met toonaangevende handelaren en handelsgemeenschappen. Vele bekende handelsacademies en -organisaties zijn aan de samenwerkingslijst toegevoegd.

"We zijn verheugd om dit ecofonds voor sociale handel te lanceren en de ontwikkeling van de cryptosector te leiden. Wij willen het landschap veranderen en onze gebruikers voorzien van de beste handelsdiensten en de meest succesvolle handelaren," aldus Elvisco Carrington, PR en Communications Director van BingX. "We slaan een pagina om. De verbintenis van BingX om een eersteklas ecosysteem te bouwen voor sociale handel is een bewijs van onze inzet voor voortdurende innovatie en onze missie om crypto toegankelijk en vriendelijk te maken voor iedereen. Met dit fonds is BingX klaar om een baanbrekend platform te creëren en verwachten we dat meer getalenteerde handelaren zich bij ons zullen aansluiten."

Over BingX

BingX is een toonaangevende cryptobeurs die in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037155/BingX_Launches_a_10M_Fund_Boost_Social_Trading_Ecosystem.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/3948519/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX