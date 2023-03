BingX lança fundo de US$ 10 milhões para estimular ecossistema de social trading

SINGAPURA, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas, anunciou que criou um fundo de US$ 10 milhões para expandir e melhorar o copy trading. O fundo tem como objetivo desenvolver a BingX como um ecossistema de altíssima qualidade para copy trading no setor de criptomoedas, por meio de capacitação de traders e copiadores, construção de infraestrutura, inovação de produtos, melhorias comunitárias e parcerias estratégicas.

A BingX lança fundo de US$10 milhões para impulsionar ecossistema de Trading Social

Desde a sua criação, em 2018, a BingX tem se dedicado a se tornar a porta de entrada para os próximos bilhões de usuários de criptomoedas. Navegar no mercado de criptomoedas pode ser assustador para os recém-chegados, e o copy trading surgiu como uma solução eficaz que permite aos usuários replicar as negociações de traders bem-sucedidos. Como pioneira em copy trading de criptomoedas, a BingX está comprometida com a construção de um ecossistema abrangente, onde traders e copiadores possam aprender e ganhar. Produtos originais e fáceis de usar, como o Copy Trade Subsidy Voucher e o Trial Fund, são desenvolvidos regularmente pela plataforma, de modo a ajudar usuários inexperientes a começarem sem nenhum risco. A BingX também lançou o Elite Copy Traders Program, para ajudar traders profissionais a se desenvolverem e despertarem seu potencial máximo. Até o momento, a BingX acumulou mais de 8 mil traders profissionais com cerca de 4 milhões de seguidores e realizou mais de 130 milhões de ordens de copy trade.

A BingX pretende aumentar a contribuição em todos os níveis de traders, além de desenvolver suporte mais personalizado após subdividir os traders com base em suas especialidades e desempenho. A BingX insistirá em sua política voltada para talentos e continuará trabalhando em um plano de crescimento geral, garantindo que a plataforma possa beneficiar todos os tipos de traders. O Elite Copy Traders Program testemunhou grande sucesso e evoluiu para um programa aberto. Mais de 40 mil traders fizeram grandes progressos e receberam bônus de incentivo do programa durante os últimos seis meses.

Enquanto isso, o fundo será usado para melhorar a infraestrutura do ecossistema de social trading. Um sistema de análise de traders mais científico será lançado para eliminar riscos potenciais e reforçar várias estratégias de negociação. Com base em análise de desempenho e experiências anteriores, a BingX continua investigando a lógica de copy trading e enriquece a dimensão de avaliação, onde o rendimento de curto prazo dos traders é despriorizado. E ferramentas e recursos avançados de negociação também serão desenvolvidos. A BingX aumentará o controle de riscos e ajudará copiadores a tomarem mais iniciativas de interagir e coordenar com traders durante as negociações.

Além disso, a BingX continuará a expandir a rede de suas parcerias estratégicas em todo o mundo, além de colaborar com os principais traders e comunidades de trading. Diversos cursos e organizações reconhecidas de trading foram adicionadas à lista de cooperação.

"Estamos entusiasmados em lançar este fundo voltado para trading social e liderar o desenvolvimento do setor de criptomoedas. Queremos mudar o cenário e oferecer aos nossos usuários os melhores serviços de trading e os traders mais bem-sucedidos", disse Elvisco Carrington, Diretor de RP e Comunicações da BingX. "Estamos virando uma nova página. O compromisso da BingX com a construção de um ecossistema de altíssima qualidade para social trading é prova de nossa dedicação à inovação contínua e nossa missão de tornar as criptomoedas acessíveis e abertas a todos. Com esse fundo, a BingX está pronta para criar uma plataforma revolucionária, e esperamos que mais traders talentosos se juntem a nós".

Sobre a BingX

A BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, oferecendo serviços de spot trading, derivativos, copy trading e grid trading para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, contando com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua conectando usuários com traders especialistas e com a plataforma de forma segura e inovadora.

