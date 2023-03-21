SİNGAPUR, 21 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , Copy Trade'i yaygınlaştırmak ve geliştirmek için 10 Milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu. Fon, trader'ları destekleme, altyapı oluşturma, ürün inovasyonu, topluluk geliştirmeleri ve stratejik ortaklıklar olmak üzere birçok amaç için kullanılacak.

BingX, Copy Trade İçin 10 Milyon Dolarlık Bir Fon Başlatıyor

2018'deki kuruluşundan bu yana, BingX kendisini "bir sonraki milyar kripto kullanıcısına açılan kapı" olmaya adamıştır. Kripto piyasasında gezinmek yeni katılımcılar için göz korkutucu olabilir. Bundan dolayı Copy Trade, kullanıcıların başarılı trader'ların işlemlerini tekrarlamalarını sağlayan etkili bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Kripto Copy Trade'de öncü olan BingX, trader'ların öğrenip kazanabilecekleri çok yönlü bir ekosistem oluşturmaya kendini adamıştır. " Copy Trade Sübvansiyon Kuponu " ve "Deneme Fonu" gibi orijinal ve kullanıcı dostu ürünler, deneyimsiz kullanıcıların sıfır riskle başlamasına yardımcı olmak için platform tarafından düzenli olarak geliştirilmektedir. BingX ayrıca, profesyonel trader'ların potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için Elit Copy Trader'lar Programı 'nı başlattı. Bugüne kadar BingX, yaklaşık 4 milyon takipçiye sahip 8.000'den fazla profesyonel trader'a merkez oldu ve 130 milyondan fazla Copy Trade emri gerçekleştirdi.

BingX, yatırımcıları uzmanlık ve performanslarına göre alt bölümlere ayırdıktan sonra girdileri tüm trader seviyelerine göre ölçeklendirmeyi ve daha kişiselleştirilmiş destek geliştirmeyi amaçlıyor. BingX, yetenek odaklı politikasında ısrar edecek ve genel bir büyüme planı üzerinde çalışmaya devam ederek platformun her türden trader'a faydalanmasını sağlamaktadır. Elit Copy Trader'lar Programı büyük bir başarıya tanık oldu ve açık uçlu bir programa dönüştü. Son altı ayda 40.000'den fazla trader büyük ilerleme kaydetti ve programdan teşvik primleri aldı.

Oluşturulan bu fon sosyal finansal işlem ekosisteminin altyapısını yükseltmek için kullanılacak. Potansiyel riskleri ortadan kaldırmak ve çeşitli işlem stratejilerini desteklemek için daha bilimsel bir trader inceleme sistemi başlatılacak. BingX , deneyimlerine ve performans analizlerine dayanarak, Copy Trade mantığının altını çizmeye devam etmekle birlikte trader'ların kısa vadeli getirilerinin önceliğinin ortadan kaldırıldığı değerlendirme boyutunu zenginleştiriyor. Yanı sıra gelişmiş finansal işlem araçları ve özellikleri de geliştirilecek. Böylelikle BingX, risk kontrolünü yükselterek ve Copy Trade kullanıcılarının işlem sırasında trader'larla etkileşim ve koordinasyon için daha fazla girişimde bulunmasına yardımcı olacak.

Ayrıca BingX, dünya çapındaki stratejik ortaklık ağını genişletmeye ve önde gelen trader'larla ve finansal toplulukla iş birliği yapmaya devam edecek. Bunun için birçok tanınmış finans akademisini ve kuruluşunu iş birliği listesine ekledi.

"Sosyal finansal işlem üzerine bu fonu başlatıyor olmaktan ve kripto endüstrisinin gelişimine öncülük ediyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bakış açısını değiştirmek, kullanıcılarımıza en iyi finansal işlem hizmetlerini ve en başarılı trader'ları sunmak istiyoruz." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Ekosistem için yeni bir sayfaya açıyoruz. BingX'in sosyal finansal işlem için birinci sınıf bir ekosistem oluşturma taahhüdü, sürekli yeniliğe olan bağlılığımızın ve kriptoyu herkes için erişilebilir ve kolay hale getirme misyonumuzun bir kanıtıdır. Bu fonun oluşturulmasıyla BingX, oyunun kurallarını değiştiren bir platform olmaya ve daha yetenekli trader'ların katılım sağlamasını bekliyor."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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