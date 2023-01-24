СИНГАПУР, 24 января 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, одна из ведущих криптобирж, рада сообщить, что с прошлого года ее пользовательская база выросла более чем на 350%. BingX также сообщила об устойчивом росте объема торгов на 280% в годовом исчислении по итогам декабря 2022 года после введения торговой политики с нулевой комиссией. Будучи пионером в области социальной торговли, BingX собрала более 8000 профессиональных трейдеров с примерно 4 миллионами подписчиков и выполнила 130 миллионов копитрейдинговых ордеров.

BingX зафиксировала годовой рост на 350%

2022 год был годом взлетов и падений. Тем не менее, несмотря на текущий спад на рынке, компания BingX продемонстрировала устойчивый рост и наняла сотрудников на должности в своих офисах: более 200 должностей, включая маркетологов, разработчиков, клиентских менеджеров в своих представительствах в Германии, Южной Корее, Турции, Японии, Вьетнаме, России и Испании.

Во второй половине 2022 года BingX объявила о своем стратегическом преобразовании — из ведущей платформы для социального трейдинга в ведущую криптобиржу. Миссия состоит в том, чтобы предоставить надежный и прозрачный сервис для пользователей, сделать криптовалюту доступной и дружественной для всех. BingX стремится стать шлюзом для следующего миллиарда криптопользователей. Для этого BingX запустила ряд первых продуктов в 2022 году, включая, помимо прочего, торговлю сигналами, ваучеры на покрытие рисков копитрейдинговых сделок, торговлю фьючерсными сетками и робота Infinity Grid.

В сентябре 2022 года BingX представила открытые программы вознаграждения за выявление уязвимостей на Hackenproof, чтобы улучшить общую безопасность и контроль рисков платформы. После краха FTX, BingX взяла на себя инициативу и опубликовала свой proof-of-reserves, подтвержденный Mazars, предлагая дополнительную прозрачность и уверенность. Чтобы предотвратить потенциальные общественные кризисы и помочь пострадавшим инвесторам в это трудное время, BingX учредила специальный фонд помощи в размере 5 миллионов долларов США, чтобы помочь всем партнерам, пострадавшим от краха FTX. В том же месяце BingX объявила о создании благотворительного фонда в размере 10 миллионов долларов для гуманитарных мероприятий, которые будут направлены на пожертвования благотворительным организациям, деятельность в области общественного благосостояния и помощь при стихийных бедствиях по всему миру.

BingX также продолжил глобальную экспансию, платформа была переведена еще на 7 языков — португальский, немецкий, персидский, тайский, арабский, французский и итальянский. На сегодняшний день BingX создала миллионное сообщество в более чем 150 странах, говорящих на 13 языках. Проверенные трейдеры могут делиться аналитикой, техническими тактиками и статьями с подписчиками в BingX Feed, гибридной платформы для социального общения и торговли. BingX также распространил свое присутствие на многие страны и общался с игроками в этой области. В ноябре 2022 года BingX спонсировала и посетила TOKEN2049 London, а также совместно с Sumsub и Chainup организовала большую вечеринку Blockchain Cocktail Party для дальнейшего обмена информацией. Болельщики со всего мира были приглашены посмотреть и отпраздновать чемпионат мира по футболу 2022 года вместе с BingX.

«2022 год был тяжелым для всех. Для многих жизнь изменилась, но неизменной остается надежда. Мы должны гордиться тем, что прошли через это», — сказал Хасан Брачич, вице-президент BingX. «Несмотря на все трудности, мы проявляем упорство и единство, и в конце концов мы остаемся стабильными. Это наша самая большая победа по итогам 2022 года. Впереди перемены, BingX закатывает рукава для новых задач и продолжает расти в геометрической прогрессии. BingX будет более уверенным и сильным, чтобы служить ведущей криптобиржей для восстановления мировой экономики. И мы верим, что криптоиндустрия, безусловно, откроет светлое будущее».

В преддверии 2023 года BingX стремится создать надежную, инновационную, дружелюбную и социальную криптоэкосистему. Безопасность и прозрачность — главные приоритеты BingX. BingX продолжает лидировать в области передовых криптоинноваций и предоставлять более качественные услуги как профессиональным, так и начинающим трейдерам. В 2023 году BingX будет работать над сложной торговой экосистемой с лучшими путями роста для трейдеров. Замкнутый цикл функции стратегической торговли копиями также будет завершен. И BingX продолжит стратегически расширять свою глобальную рабочую силу, чтобы еще больше позиционировать себя как ведущую криптовалютную биржу.

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