BingX kende groei van 350% en ziet 2023 met vertrouwen tegemoet

SINGAPORE, 25 januari 2023 /PRNewswire/ -- BingX, een van de toonaangevende cryptobeurzen, is verheugd aan te kondigen dat haar gebruikersbestand sinds vorig jaar met meer dan 350% is toegenomen. BingX meldde ook een gestage groei van 280% van het handelsvolume op jaarbasis in december 2022, na de invoering van een zero-fee handelsbeleid. Als pionier in social trading heeft BingX meer dan 8.000 professionele handelaren met ongeveer 4 miljoen volgers bijeengebracht en 130 miljoen copy trading orders uitgevoerd.

BingX Witnessed a Growth of 350% and Embraces 2023 with Confidence

2022 was een jaar van ups en downs. Grote veranderingen stelden aanzienlijke uitdagingen. BingX kende toch een gestage groei en nam ondanks de huidige inzinking van de markt nieuwe mensen in dienst in alle vestigingen, met meer dan 200 functies, waaronder PR-management, productontwikkeling, klantenservice en filialen in Duitsland, Zuid-Korea, Turkije, Japan, Vietnam, Rusland en Spanje.

In de tweede helft van 2022 kondigde BingX zijn strategische transformatie aan, van een top sociaal handelsplatform naar een toonaangevende cryptobeurs. Het stelt zich tot missie gebruikers een betrouwbare en transparante service te bieden, crypto toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken voor iedereen. "BingX wil een gateway worden voor de volgende miljard crypto-gebruikers. Om deze uitdaging aan te kunnen, lanceerde BingX in 2022 een aantal 'eerste ooit' producten, waaronder, maar niet uitsluitend, Signal Trading, Copy Trade Subsidy Vouchers, Futures Grid Trading en Infinity Grid Robot.

In september 2022 introduceerde BingX open-ended bug bounty-programma's op Hackenproof om de algemene beveiliging en risicobeheersing van het platform te verbeteren. Na de implosie van FTX nam BingX het voortouw en publiceerde het door Mazars geverifieerde Proof-of-Reserve-rapport, dat extra transparantie en zekerheid bood. Om potentiële openbare crises te voorkomen en gehavende beleggers door deze moeilijke tijd te helpen, zette BingX een stap naar voren en richtte een speciaal hulpfonds van 5 miljoen USD op om alle partners te helpen die onder de val van FTX hadden geleden. In dezelfde maand kondigde BingX een liefdadigheidsfonds van 10 miljoen dollar aan voor humanitaire inspanningen, dat zou worden toegewezen aan donaties van liefdadigheidsorganisaties, activiteiten voor algemeen welzijn en wereldwijde hulp bij rampen.

BingX zette zijn globalisering voort en ondersteunde 7 bijkomende talen: Portugees, Duits, Perzisch, Thai, Arabisch, Frans en Italiaans. Tot op heden verenigde BingX een gemeenschap van miljoenen mensen in meer dan 150 landen in 13 talen. Geverifieerde handelaren kunnen hun grafiekanalyses, technische tactieken en artikelen delen met volgers op BingX Feed, een hybride functie van sociale media en handel. BingX verspreidde ook zijn voetafdruk naar vele landen en communiceerde met spelers op dit gebied. In november 2022 sponsorde BingX en nam het deel aan TOKEN2049 Londen. Samen met Sumsub en Chainup organiseerde het een grote Blockchain Cocktail Party voor verdere gedachtewisselingen. Wereldwijd werden fans uitgenodigd om het WK 2022 met BingX offline te bekijken en te vieren volgens het wedstrijdschema en in lokale gemeenschappen werden souvenirs op maat uitgedeeld.

"2022 was lastig voor iedereen. Voor velen veranderde het leven, maar wat onveranderd blijft is hoop. We moeten trots zijn dat we het gehaald hebben", aldus Hasan Bracic, Vice President van BingX. "Ondanks alle ontberingen houden onze vasthoudendheid en eenheid stand en blijven onze stabiliteit en soepelheid uiteindelijk overeind. Dat is onze grootste winst in 2022. Er is verandering op komst. BingX stroopt de mouwen op voor nieuwe uitdagingen en blijft exponentieel groeien. BingX zal meer vertrouwen en kracht hebben om te kunnen dienen als een toonaangevende cryptobeurs voor wereldwijd economisch herstel. Wij geloven dat de crypto-industrie zeker een betere toekomst zal inluiden."

Met het oog op 2023 is BingX vastbesloten een betrouwbaar, innovatief, gebruiksvriendelijk en sociaal crypto-ecosysteem op te bouwen. Veiligheid en transparantie zijn de topprioriteiten van BingX. BingX blijft de toon aangeven in cutting-edge crypto-innovatie en het verstrekken van een betere service aan zowel professionele als nieuwe handelaren. In 2023 zal BingX werk maken van een complex handelsecosysteem met een beter groeipad voor handelaren. Ook zal een gesloten lus van strategische copy trading functie worden voltooid. Daarnaast zal BingX zijn wereldwijde personeelsbestand strategisch blijven uitbreiden om zich verder te positioneren als een toonaangevende cryptobeurs.

Over BingX

BingX is een toonaangevende cryptobeurs die in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

