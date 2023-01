SINGAPURA, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas, tem o prazer de anunciar que sua base de usuários cresceu mais de 350% desde o ano passado. A BingX também reportou um crescimento constante de 280% em volume de negociação ano a ano emdezembro de 2022 após a implementação de uma política de negociação sem taxas. Como pioneira em trading social, a BingX acumulou mais de 8.000 traders profissionais com cerca de 4 milhões de seguidores e realizou 130 milhões de pedidos de copy trading.

BingX Teve um Crescimento de 350% e Entra em 2023 com Confiança

2022 foi um ano cheio de altos e baixos. Mudanças significativas tornaram difícil acompanhar todas elas. No entanto, a BingX testemunhou um crescimento constante e fez contratações para cargos em seus escritórios, apesar da atual desaceleração do mercado, com mais de 200 cargos, incluindo profissionais de gestão de RP, desenvolvimento de produtos, atendimento ao cliente e afiliados na Alemanha, Coreia do Sul, Turquia, Japão, Vietnã, Rússia e Espanha.

No segundo semestre de 2022, a BingX anunciou sua transformação estratégica - de uma das principais plataformas de trading social para uma exchange de criptomoedas líder. A missão é oferecer serviços confiáveis e transparentes aos usuários, tornar as criptomoedas acessíveis e amigáveis para todos. A BingX tem como objetivo se tornar uma porta de entrada para os próximos bilhões de usuários de criptomoedas. Para fazer isso, a BingX lançou uma variedade de produtos inéditos em 2022, incluindo, mas não se limitando a, Signal Trading, Copy Trading Subsidy Voucher, Futures Grid Trading e Infinity Grid Robot.

Em setembro de 2022, a BingX introduziu programas abertos de recompensas por bugs noHackenproof para melhorar a segurança geral e o controle de risco da plataforma. Após o colapso da FTX, a BingX assumiu a liderança e publicou seu relatório de Prova de Reserva verificado pela Mazars, oferecendo transparência e segurança adicionais. Para prevenir possíveis crises públicas e ajudar investidores em massa neste momento difícil, a BingX se apresentou e criou um fundo especial de auxílio de USDT 5 milhões para ajudar todos os parceiros que sofreram com a queda da FTX. No mesmo mês, a BingX anunciou um fundo filantrópico de US$ 10 milhões para empreendimentos humanitários, que seria alocado para doações de organizações filantrópicas, atividades de bem-estar público e assistência a desastres em todo o mundo.

A BingX continuou a alcançar a globalização e ofereceu suporte a mais 7 idiomas — português, alemão, persa, tailandês, árabe, francês e italiano. Até o momento, a BingX construiu uma comunidade de milhões de pessoas em mais de 150 países em 13 idiomas. Os traders verificados podem compartilhar suas análises de gráficos, táticas técnicas e artigos com seguidores no Feed da BingX, um recurso híbrido de mídia social e trading. A BingX também expandiu sua presença para muitos países e se comunicou com os protagonistas desta área. Em novembro de 2022, a BingX patrocinou e participou do TOKEN2049 London e co-organizou uma grande Blockchain Cocktail Party com aSumsub e Chainup para compartilhamento adicional. Os fãs do mundo todo foram convidados a assistir e comemorar a Copa do Mundo de 2022 com a BingX off-line conforme a programação dos jogos e lembranças personalizadas foram distribuídas nas comunidades locais.

"2022 foi difícil para todo mundo. Para muitos, a vida mudou, mas o que permanece inalterada é a esperança. Devemos nos sentir orgulhosos de ter passado por isso", disse Hasan Bracic, vice-presidente da BingX. "Apesar de todas as dificuldades, vemos tenacidade e união e permanecemos estáveis e suaves no final. Esse é o nosso maior ganho em 2022. A mudança está à frente e a BingX está arregaçando suas mangas para novos desafios e continua a crescer a uma taxa exponencial. A BingX terá mais confiança e força para atuar como uma exchange líder de criptomoedas para a recuperação econômica global. E acreditamos que o setor de criptomoedas certamente iniciará um futuro mais brilhante."

Avançando para 2023, a BingX está empenhada em construir um ecossistema de criptomoedas confiável, inovador, amigável e social e está praticando isso com seriedade. Segurança e transparência são as principais prioridades da BingX. A BingX continua liderando em inovação de criptomoedas de ponta e oferecendo melhor serviço para traders profissionais e novos. Em 2023, a BingX trabalhará em um ecossistema de negociação complexo com um caminho de crescimento melhor para os traders. Um ciclo fechado da função de copy trading estratégico também será concluído. E a BingX continuará a expandir sua força de trabalho global estrategicamente para se posicionar ainda mais como uma exchange líder de criptomoedas.

Sobre a BingX

A BingX é uma exchange líder de criptomoedas que oferece serviços spot, derivativos, copy e grid trading para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua conectando usuários com traders especialistas e com a plataforma de forma segura e inovadora.

FONTE BingX

