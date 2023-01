BingX a connu une croissance de 350 % et aborde l'année 2023 avec confiance

SINGAPOUR, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- BingX, l'une des principales bourses de cryptomonnaies, est heureuse d'annoncer que sa base d'utilisateurs a augmenté de plus de 350 % depuis l'année dernière. BingX a également fait état d'une croissance régulière de 280 % du volume d'échange en glissement annuel en décembre 2022 après avoir mis en œuvre une politique d'échange sans frais. En tant que pionnier du trading social, BingX a amassé plus de 8 000 traders professionnels avec environ 4 millions de followers et a exécuté 130 millions d'ordres de copy trading.

BingX Witnessed a Growth of 350% and Embraces 2023 with Confidence

2022 a été une année pleine de hauts et de bas. Des changements significatifs ont rendu difficile de les suivre tous. Néanmoins, BingX a connu une croissance constante et a embauché pour des rôles dans l'ensemble de ses bureaux malgré le ralentissement actuel du marché avec plus de 200 postes, notamment des responsables des relations publiques, du développement de produits, du service client et des affiliés en Allemagne, en Corée du Sud, en Turquie, au Japon, au Vietnam, en Russie et en Espagne.

Au second semestre de 2022, BingX a annoncé sa transformation stratégique en passant d'une plateforme de trading social de premier plan à une bourse de cryptomonnaie de premier plan. La mission est de fournir un service digne de confiance et transparent aux utilisateurs, de rendre la crypto accessible et conviviale pour tous. BingX vise à devenir la passerelle pour le prochain milliard d'utilisateurs de cryptomonnaies. Afin de suivre cette évolution, BingX a lancé une variété de produits inédits en 2022, y compris, mais sans s'y limiter, le Signal Trading, les Copy Trade Subsidy Vouchers, Futures Grid Trading et Infinity Grid Robot.

En septembre 2022, BingX a introduit des programmes de primes aux bugs à durée indéterminée sur Hackenproof afin d'améliorer la sécurité globale et le contrôle des risques de la plateforme. Après l'effondrement de FTX, BingX a pris les devants et a publié son rapport de preuve de réserve vérifié par Mazars, offrant ainsi une transparence et une assurance supplémentaires. Afin de prévenir d'éventuelles crises publiques et d'aider les investisseurs malmenés à traverser cette période difficile, BingX a créé un fonds de secours spécial de 5 millions de dollars américains pour aider tous les partenaires qui ont souffert de la chute de FTX. Le même mois, BingX a annoncé la création d'un fonds de bienfaisance de 10 millions de dollars pour les efforts humanitaires, qui sera alloué aux dons d'organisations caritatives, aux activités de bien-être public et aux secours en cas de catastrophe dans le monde entier.

BingX poursuit sa mondialisation et prend en charge 7 langues supplémentaires : le portugais, l'allemand, le persan, le thaï, l'arabe, le français et l'italien. À ce jour, BingX a construit une communauté de millions de personnes dans plus de 150 pays et dans 13 langues. Les traders vérifiés peuvent partager leurs analyses graphiques, leurs tactiques techniques et leurs articles avec les personnes qui les suivent sur BingX Feed, une fonctionnalité hybride entre les médias sociaux et le trading. BingX a également étendu son empreinte à de nombreux pays et a communiqué avec les acteurs de ce domaine. En novembre 2022, BingX a sponsorisé et participé au TOKEN2049 de Londres et a co-organisé un grand cocktail Blockchain avec Sumsub et Chainup pour un partage plus approfondi. Les fans du monde entier ont été invités à regarder et à célébrer la Coupe du monde 2022 avec BingX hors ligne en fonction du calendrier des matchs et des souvenirs personnalisés ont été distribués dans les communautés locales.

« L'année 2022 a été difficile pour tout le monde. Pour beaucoup, la vie a changé, mais ce qui reste inchangé, c'est l'espoir. Nous devrions être fiers d'avoir traversé cette épreuve », a déclaré Hasan Bracic, vice-président de BingX. « Malgré toutes les difficultés, nous voyons la ténacité et l'unité, et nous restons stables et lisses à la fin. C'est notre plus grand atout en 2022. Le changement est devant nous, et BingX retrousse ses manches pour de nouveaux défis et continue de croître à un rythme exponentiel. BingX aura plus de confiance et de force pour servir de bourse de cryptoleader pour la reprise économique mondiale. Nous pensons que l'industrie de la crypto va certainement inaugurer un avenir plus radieux. »

À l'horizon 2023, BingX s'engage à développer un écosystème cryptographique fiable, innovant, convivial et social, et s'y emploie sérieusement. La sécurité et la transparence sont les principales priorités de BingX. BingX reste à la pointe de l'innovation en matière de crypto et fournit un meilleur service aux traders professionnels et aux nouveaux traders. En 2023, BingX travaillera à la mise en place d'un écosystème commercial complexe offrant une meilleure voie de croissance aux traders. Une boucle fermée de la fonction stratégique de copy trading sera également achevée. BingX continuera à développer stratégiquement sa main-d'œuvre mondiale pour se positionner davantage comme une bourse de crypto de premier plan.

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre, simple et transparente.

