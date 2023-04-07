BingX интегрирует TrendSpider для улучшения автоматизированной торговли криптовалютой

Сингапур, 7 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, одна из ведущих криптобирж, объявила об интеграции с TrendSpider, кастомизируемой аналитической платформой, которая предлагает инструменты автоматизированного анализа. Эта интеграция направлена на улучшение автоматической торговли криптовалютой и повышение ее эффективности и успеха. Пользователи BingX получат возможность реализовывать свои стратегии автоматической торговли с помощью эксклюзивных ресурсов платформы.

BingX Integrates TrendSpider to Enhance Crypto Automated Trading

TrendSpider — это автоматизированная платформа технического анализа, использующая сложные алгоритмы машинного обучения для выявления трендов и графических моделей. Он предлагает набор передовых инструментов, помогающих трейдерам и инвесторам анализировать финансовые рынки. Платформа использует искусственный интеллект для автоматизации процесса анализа графиков и выявления ключевых тенденций и закономерностей в рыночных данных. Она также предлагает ряд технических индикаторов и наложений, возможность тестирования торговых стратегий с использованием исторических данных.

Партнерство с TrendSpider позволяет трейдерам BingX создавать автоматических торговых ботов, активируемых определенными сигналами при выполнении своих ордеров через BingX. И это можно легко реализовать с помощью SignalStack, инструмента маршрутизации заказов, эксклюзивной разработки TrendSpider. SignalStack — это решение, предназначенное для облегчения ввода ордеров на основе API для всех трейдеров, которые стремятся систематизировать и автоматизировать свой подход к рынку, независимо от уровня их технической подготовки. SignalStack устраняет неэффективность ручной торговли, переключаясь между сторонней платформой, такой как TrendSpider, или любой другой платформой для выполнения ордеров на основе предупреждений, созданных на этих платформах.

SignalStack — это бесплатный инструмент, который взимает плату только за сигнал, что означает успешный вызов API. Чтобы отпраздновать интеграцию с TrendSpider, все пользователи BingX, которые внесут депозит в размере 100 долларов США или более, будут вознаграждены 50 бесплатными сигналами. Теперь пользователи BingX могут более точно и своевременно проводить автоматическую торговлю после проведения исследований, анализа и разработки стратегий.

«Интеграция с TrendSpider — еще один пример стремления BingX предоставлять лучшие торговые продукты и услуги, — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. «В дополнение к социальной торговле BingX также стремится создать лучшую среду для автоматической торговли. Являетесь ли вы профессиональным трейдером или только начинаете, здесь вы можете улучшить свои торговые стратегии. BingX будет продолжать сотрудничать с более первоклассными организациями, такими как TrendSpider, и помогать нашим пользователям принимать более обоснованные торговые решения в будущем».

О BingX

BingX — ведущая биржа криптовалют, предлагающая услуги спотовой, деривативной, копировальной и сетевой торговли более чем в 100 странах и регионах по всему миру с более чем 5 миллионами пользователей. BingX продолжает связывать пользователей с опытными трейдерами и платформой безопасным и инновационным способом.

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SOURCE BingX