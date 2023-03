BingX intègre TrendSpider pour améliorer le trading crypto automatique

SINGAPOUR, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a récemment annoncé son intégration avec TrendSpider , une plateforme cartographique personnalisable qui offre des outils d'analyse automatisés. Cette intégration vise à améliorer le trading automatisé de crypto et à le rendre plus efficace et fructueux. Les utilisateurs de BingX seront autorisés à exécuter leurs stratégies de trading automatisées avec des ressources exclusives de la plateforme.

TrendSpider est une plateforme d'analyse technique automatisée utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués pour détecter les tendances et les cartographier des schémas. Elle offre une série d'outils perfectionnés pour aider les traders et les investisseurs à analyser les marchés financiers. La plateforme utilise l'intelligence artificielle pour automatiser le processus d'analyse graphique et identifier les tendances et les schémas clés dans les données de marché. Elle offre également une gamme d'indicateurs techniques et de superpositions, ainsi que la capacité de backtester des stratégies de trading à l'aide de données historiques.

Le partenariat avec TrendSpider permet aux traders de BingX de créer des bots de trading automatisés déclenchés par des signaux spécifiques tout en exécutant leurs ordres via BingX. Et cela se fait facilement grâce à SignalStack, un outil de routage d'ordres créé et entièrement détenu par TrendSpider. SignalStack est une solution conçue pour faciliter la saisie d'ordres basée sur les API pour tous les traders qui cherchent à systématiser et à automatiser leur approche du marché, quel que soit leur niveau de sophistication technique. SignalStack gomme les inefficacités du trading manuel en faisant des allers-retours entre une plateforme tierce, comme TrendSpider ou toute autre plateforme, pour exécuter des ordres à partir d'alertes créées sur ces plateformes.

SignalStack est un outil gratuit qui ne facture qu'au signal, à savoir un appel API réussi. Pour célébrer l'intégration avec TrendSpider, tous les utilisateurs de BingX qui déposent 100 dollars américains ou plus recevront 50 signaux gratuits. Les utilisateurs de BingX sont maintenant en mesure de faire des transactions automatisées de manière plus précise et dans les meilleurs délais après avoir effectué des recherches, mené des analyses et développé des stratégies.

« L'intégration avec TrendSpider est un nouvel exemple de l'engagement de BingX à fournir les meilleurs produits et services commerciaux, a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications chez BingX. Outre le trading social, BingX s'efforce également de créer un meilleur environnement pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader professionnel ou débutant, ici vous pouvez acquérir une meilleure compréhension des marchés et améliorer vos stratégies de trading. BingX continuera de collaborer avec des organisations de premier ordre comme TrendSpider et à aidera ses utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées en matière de trading à l'avenir. »

