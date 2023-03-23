BingX'den TrendSpider Entegrasyonu

SINGAPUR, 23 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , otomatik analiz araçları sunan özelleştirilebilir bir grafik platformu olan TrendSpider ile entegrasyonunu duyurdu. Otomatik kripto işlemlerini geliştirmeyi ve daha verimli ve başarılı hale getirmeyi amaçlayan BingX, bu entegrasyonla kullanıcılarına otomatik al-sat işlem stratejilerini platformdaki özel kaynaklarla uygulayabilme olanağı sağlamış olacak.

BingX Integrates TrendSpider to Enhance Crypto Automated Trading

TrendSpider, trendleri ve grafik modellerini tespit etmek için gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanan otomatikleştirilmiş bir teknik analiz platformudur. Trader'ların ve yatırımcıların finansal piyasaları analiz etmelerine yardımcı olacak bir dizi gelişmiş araç sunar. Platform, grafik analizi sürecini otomatikleştirmek ve piyasa verilerindeki temel eğilimleri ve kalıpları belirlemek için yapay zekayı kullanır. Ayrıca, bir dizi teknik gösterge ve bindirmenin yanı sıra geçmiş verileri kullanarak al-sat işlem stratejilerini geriye dönük test etme yeteneği sunar.

TrendSpider ile ortaklık, BingX kullanıcılarının, BingX aracılığıyla işlem emirlerini yerine getirirken belirli sinyallerle tetiklenen otomatik işlem botları oluşturmasını sağlar. Ve bu, TrendSpider tarafından oluşturulan ve tamamen sahip olunan bir işlem emri yönlendirme aracı olan SignalStack ile kolayca gerçekleştirilebilir. SignalStack, teknik gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun piyasaya yaklaşımlarını sistemleştirmeye ve otomatikleştirmeye çalışan tüm trader'lar için API tabanlı işlem emri girişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çözümdür. SignalStack, TrendSpider gibi bir üçüncü taraf platformu veya bu platformlarda oluşturulan uyarılardan işlem emirlerini yürütmek için herhangi bir platform arasında gidip gelerek manuel işlemin verimsizliklerini ortadan kaldırır.

SignalStack, yalnızca sinyale göre ücretlendiren ücretsiz bir araçtır, bu da başarılı bir API çağrısı anlamına gelir. TrendSpider ile entegrasyonu kutlamak adına 100USD veya daha fazla para yatıran tüm BingX kullanıcıları 50 ücretsiz sinyalle ödüllendirilecek. BingX kullanıcıları, araştırma yaptıktan, analiz yaptıktan ve stratejiler geliştirdikten sonra artık otomatik alım satımı daha kesin ve zamanında yapabilecek.

"TrendSpider ile entegrasyon, BingX'in en iyi finansal işlem ürün ve hizmetleri sağlama taahhüdünün bir başka örneğidir." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "BingX, sosyal finansal işleme ek olarak, otomatik al-sat için daha iyi bir ortam yaratmaya da çalışıyor. İster profesyonel bir trader olun ister yeni başlıyor olun, burada piyasaları daha iyi anlayabilir ve al-sat işlem stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. BingX, TrendSpider gibi daha üst düzey kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam edecek ve bu kullanıcılarımızın gelecekte daha bilinçli al-sat işlem kararları almalarına yardımcı olacaktır."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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