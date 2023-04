BingX integriert TrendSpider zur Unterstützung des automatisierten Krypto-Tradings

SINGAPUR, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptobörse, hat vor kurzem die Integration von TrendSpider angekündigt, einer individuell anpassbaren Chartanalyseplattform, die automatisierte Analyse-Tools bietet. Diese Integration verfolgt das Ziel, den automatisierten Krypto-Handel zu verbessern und ihn effizienter und erfolgreicher zu machen. BingX-Nutzer können ihre automatisierten Trading-Strategien mit den exklusiven Ressourcen der Plattform umsetzen.

BingX Integrates TrendSpider to Enhance Crypto Automated Trading

TrendSpider ist eine automatisierte Charttechnik-Analyseplattform, die hochentwickelte maschinelle Lernalgorithmen nutzt, um Trends und Chartmuster zu erkennen. Sie bietet eine Reihe fortschrittlicher Tools, die Tradern und Investoren bei der Analyse von Finanzmärkten helfen. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um den Prozess der Chartanalyse zu automatisieren und wichtige Trends und Muster in den Marktdaten zu erkennen. Außerdem bietet sie eine Reihe von technischen Indikatoren und Overlays sowie die Möglichkeit zum Backtesting von Handelsstrategien anhand historischer Daten.

Die Partnerschaft mit TrendSpider ermöglicht es Tradern auf BingX, automatisierte Handelsroboter zu erstellen, die durch bestimmte Signale ausgelöst werden und dann Orders über BingX ausführen. Dies kann mit SignalStack, einem Order-Routing-Tool, das von TrendSpider entwickelt wurde und sich vollständig in dessen Besitz befindet, leicht realisiert werden. SignalStack ist eine Lösung zur Erleichterung der API-basierten Ordereingabe für alle Händler, die ihr Vorgehen am Markt systematisieren und automatisieren möchten, unabhängig von ihrem technischen Know-how. SignalStack überwindet die Ineffizienzen des manuellen Tradings, indem es zwischen der Plattform eines Drittanbieters wie TrendSpider und anderen Plattformen vermittelt, um Orders ausgehend von Alarmen auszuführen, die auf diesen Plattformen erstellt wurden.

SignalStack ist ein kostenloses Tool, das nur per Signal abrechnet, d. h. nach erfolgreichem API-Aufruf. Zur Feier der Integration mit TrendSpider werden alle BingX-Nutzer, die 100 USD oder mehr einzahlen, mit 50 kostenlosen Signalen belohnt. Die Nutzer von BingX sind nun in der Lage, präziser und schneller automatisiert zu traden, nachdem sie Recherchen angestellt, Analysen durchgeführt und Strategien entwickelt haben.

„Die TrendSpider-Integration ist ein weiteres Beispiel für das Ziel von BingX, die besten Trading-Produkte und -Dienstleistungen anzubieten", so Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX. „Neben Social Trading möchte BingX auch ein besseres Umfeld für das automatisierte Trading schaffen. Sowohl professionelle Händler als auch Neueinsteiger können hier ein tieferes Verständnis für die Märkte gewinnen und an ihren Handelsstrategien feilen. BingX wird auch in Zukunft mit weiteren hochkarätigen Unternehmen wie TrendSpider zusammenarbeiten und unseren Nutzern helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen."

Informationen zu BingX

BingX ist eine führende Kryptobörse, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Trading-Services in über 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt und für über 5 Millionen Nutzer anbietet. BingX bringt Nutzer auf sichere und innovative Weise mit Trading-Experten und der Plattform zusammen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2038978/BingX_Integrates_TrendSpider_Enhance_Crypto_Automated_Trading.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX