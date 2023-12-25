BingX обновляет VIP-клуб для повышения удобства пользователей

СИНГАПУР, 25 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, рада представить обновленный VIP-клуб, предоставляющий ряд эксклюзивных преимуществ и беспрецедентных привилегий своему сообществу пользователей. Это комплексное обновление создано для того, чтобы предоставить пользователям BingX широкий набор преимуществ.

BingX Upgrades VIP Club for Elevated User Experience

VIP-клуб BingX предлагает пользователям возможность улучшить свой торговый опыт с помощью эксклюзивных вознаграждений и привилегий. VIP-система состоит из шести уровней, основанных на таких важных показателях, как объем спотовой торговли за 30 дней, объем торговли фьючерсами за 30 дней и стоимость активов предыдущего дня. По мере роста данных показателей пользователь может перейти к более высоким уровням VIP для пользователей, соответствующих требованиям.

VIP-участникам BingX предоставляется ряд эксклюзивных привилегий, соответствующих их VIP-уровню. Все VIP-участники получают выгоду от лучшей в отрасли структуры комиссий, а также бесплатного доступа к планам и стоп-ордерам BingX, а также сервису нулевого проскальзывания. Кроме того, они могут инвестировать в лимитированные финансовые продукты BingX под исключительную процентную ставку в 15% годовых. Расширенные финансовые отчеты позволяют VIP-членам BingX вовремя считывать рыночные тенденции благодаря эксклюзивной информации и анализу. Ежемесячные индивидуальные выплаты и праздничные подарки добавляют дополнительный уровень эксклюзивности их VIP-опыту.

Вивьен Лин, директор по продукту BingX, подчеркнула важность запуска расширенного VIP-клуба: «Эта инициатива воплощает в себе целостный подход к улучшению торгового опыта наших пользователей. В дополнение к существующим преимуществам мы планируем провести ежегодный гала-концерт, который объединяет наше VIP-сообщество для общения и празднования. Они также будут получать приглашения на мероприятия премиум-класса, включая спортивные события и концерты. Это наш способ выразить благодарность и предоставить нашим преданным пользователям беспрецедентный VIP-опыт».

Ранее BingX объявила об обновлении системы комиссий для снижения общих торговых издержек.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовую торговлю, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2298758/1920_2.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg