CINGAPURA, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX acaba de anunciar a atualização do Clube VIP, apresentando um espectro de benefícios exclusivos e vantagens sem precedentes para sua comunidade de usuários. Essa atualização abrangente foi criada para capacitar os usuários da BingX com um conjunto completo de incentivos.

BingX atualiza o Clube VIP para melhorar a experiência do usuário

O Clube VIP da BingX é uma prova da dedicação da plataforma à excelência centrada no usuário, oferecendo aos usuários um caminho para elevar sua experiência de negociação por meio de recompensas e privilégios exclusivos. O inovador sistema VIP, que consiste em seis níveis baseados em métricas essenciais, como volume de negociação à vista de 30 dias, volume de negociação de futuros de 30 dias e o valor do ativo do dia anterior, garante uma progressão suave para níveis VIP mais altos para usuários que atendam aos critérios mínimos em qualquer uma dessas dimensões.

Os membros VIP da BingX são tratados com uma série de vantagens exclusivas alinhadas ao seu nível VIP. Todos os membros VIP se beneficiam de uma estrutura de taxas líder do setor, juntamente com acesso gratuito ao Plan Order e Stop Loss de última geração da BingX, com um serviço inovador de zero slippage. Além disso, eles podem investir nos produtos financeiros por tempo limitado da BingX, que oferecem uma excepcional taxa percentual anual (APR) de 15%. Os relatórios de pesquisa aprofundada permitem que os membros VIP da BingX fiquem à frente das tendências do mercado com percepções e análises exclusivas. Os saques mensais e os presentes personalizados de fim de ano acrescentam uma camada extra de exclusividade à sua experiência VIP.

Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX, destacou a importância do lançamento do Clube VIP aprimorado: "Essa iniciativa incorpora uma abordagem holística para melhorar o estilo de vida comercial de nossos valiosos usuários. Além dos benefícios excepcionais, prevemos a realização de uma festa de gala anual que reunirá nossa comunidade VIP para networking e comemoração. Eles também receberão convites para eventos premium, incluindo jogos esportivos e shows. Essa é a nossa maneira de expressar gratidão e proporcionar uma experiência VIP inigualável para nossos usuários dedicados."

Anteriormente, a BingX anunciou seu sistema de taxas para reduzir os custos gerais de negociação. O Clube VIP atualizado da BingX não é apenas uma evolução, mas um passo revolucionário para estabelecer novos padrões de referência no setor, destacando o compromisso inabalável da plataforma com a excelência no reino dinâmico das trocas de cripto.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 5 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

