BingX, VIP Club'ı Üst Düzey Kullanıcı Deneyimi için Güncelliyor

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BingX

13 Dec, 2023, 10:12 ET

SİNGAPUR, 13 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, kullanıcı topluluğuna bir dizi özel avantaj ve benzeri görülmemiş avantajlar sunan yenilenmiş VIP Kulübünü tanıttı. VIP Kulüp dahilinde, BingX kullanıcılarını her şeyi kapsayan bir teşvik paketi ile desteklemeyi amaçlıyor.

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BingX Upgrades VIP Club for Elevated User Experience
BingX Upgrades VIP Club for Elevated User Experience

BingX VIP Kulübü, platformun kullanıcı merkezli mükemmelliğe olan bağlılığının bir kanıtı olarak, kullanıcılara özel ödüller ve ayrıcalıklar aracılığıyla işlem deneyimlerini yükseltmek için bir yol sunuyor. Yenilikçi VIP sistemi, 30 günlük spot işlem hacmi, 30 günlük vadeli işlem hacmi ve bir önceki günün varlık değeri gibi temel ölçütlere dayanan altı seviyeden oluşuyor ve bu boyutlardan herhangi birinde minimum kriterleri karşılayan kullanıcılar için daha yüksek VIP seviyelerine sorunsuz bir geçiş sağlıyor.

BingX VIP üyeleri, VIP seviyeleriyle uyumlu bir dizi özel avantaja sahiptir. Tüm VIP üyeler, sektör öncü bir ücret yapısının yanı sıra, BingX'in çığır açan "sıfır kayma" hizmetiyle övünen son teknoloji Plan ve Stop Emirlerine ücretsiz erişimden yararlanır. Ayrıca, BingX'in sınırlı süreli finansal ürünlerine yatırım yaparak %15'lik istisnai bir Yıllık Yüzde Oranı (APR) yakalayabilirler. Kapsamlı Araştırma Raporları, BingX VIP üyelerinin özel öngörüler ve analizlerle piyasa trendlerinin bir adım önünde olmalarını sağlar. Aylık para çekme ve özelleştirilmiş tatil hediyeleri, VIP deneyimlerine ekstra bir ayrıcalık boyutu katıyor.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), geliştirilmiş VIP Club lansmanının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu girişim, değerli kullanıcılarımız için işlem yaşam tarzını geliştirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımı temsil ediyor. Olağanüstü avantajlara ek olarak, VIP topluluğumuzu ağ oluşturma ve kutlama için bir araya getiren yıllık bir galaya ev sahipliği yapmayı öngörüyoruz. Ayrıca spor karşılaşmaları ve konserler de dahil olmak üzere seçkin etkinliklere davetiye alacaklar. Bu bizim minnettarlığımızı ifade etme ve özel kullanıcılarımız için benzersiz bir VIP deneyimi sunma yöntemimizdir."

Daha önce BingX, genel alım satım maliyetlerini düşürmek için ücret sistemini duyurmuştu. BingX'in yükseltilmiş VIP Kulübü yalnızca bir dönüşüm değil, aynı zamanda yeni endüstri ölçütleri belirlemeye yönelik devrim niteliğinde bir adımdır ve platformun dinamik kripto borsaları alanında mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığının altını çizmektedir.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüm hizmetler, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298758/1920_2.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/4451643/BingX_new_logo.jpg

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