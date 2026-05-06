DREAME presenta su línea completa de productos de cuidado personal masculino en Silicon Valley

- DREAME presenta su línea completa de productos de cuidado personal masculino en un evento mundial de lanzamiento de nuevos productos en Silicon Valley

SILICON VALLEY, California, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, empresa tecnológica global de alta gama, celebró su evento mundial de lanzamiento de nuevos productos, titulado "DREAME NEXT", del 27 al 30 de abril en Silicon Valley. En dicho evento se presentó oficialmente su producto estrella, la afeitadora inteligente S9 Pro Smart CleanCare, junto con toda su línea de productos de cuidado personal masculino, incluyendo la T3, la SwiftBlade y la X5.

Dreame donated personal care products including T3 shavers to the Welcome Home Project Live scene from Dreame Men’s Grooming product launch event in Silicon Valley

Además, Dreame se ha asociado con organizaciones sin ánimo de lucro locales de Silicon Valley para donar secadores de pelo y afeitadoras a quienes los necesitan, reafirmando así el compromiso de la marca con la responsabilidad social.

La Dreame S9 Pro marca un nuevo hito en el cuidado personal inteligente, ofreciendo la experiencia definitiva de "afeitado de precisión, limpieza inteligente". Impulsada por un motor sin escobillas de alta velocidad y cuchillas cerámicas, su rotor interno de última generación proporciona un par motor potente y estable que corta incluso la barba más densa en una sola pasada suave: sin atascarse y con un nivel de ruido excepcionalmente bajo. Un brazo biónico inteligente se adapta a los contornos faciales, mientras que la detección de presión en tiempo real monitoriza la intensidad del afeitado con alertas instantáneas de luz y vibración, ayudando a los usuarios a dominar el control del filo y garantizando un afeitado seguro y preciso, adaptado a sus hábitos.

El cabezal de cuchillas inteligente de ajuste omnidireccional de 360° ofrece un ajuste flotante incluso para los contornos faciales más complejos y se puede bloquear para un perfilado preciso, permitiendo a los usuarios personalizar la sensación del afeitado según su tipo de piel y hábitos. Para completar esta experiencia sin esfuerzo, incluye una estación de limpieza independiente que cuida automáticamente el dispositivo, eliminando las bacterias y garantizando un afeitado y una rutina de cuidado perfectos en cada uso.

"Dreame comenzó con motores de alta velocidad, pero el control de precisión nos lleva más allá. El cuidado personal no es igual para todos; creamos soluciones que se adaptan a los hábitos, estilos y necesidades de cada persona. Por eso creamos soluciones adaptables, diseñadas para proporcionar comodidad, precisión, bajo nivel de ruido y fácil control", comentó Sam Yin, jefe de producto de Dreame Personal Care.

La Dreame S9 Pro ya ha recibido tres prestigiosos premios internacionales: Platino del MUSE Design Award, considerado el máximo galardón en el mundo del diseño; Oro de los French Design Awards, que premian la innovación de producto y la experiencia del usuario; y Plata del SHOP! International Design Award, que reconoce la presentación en tienda y el atractivo del producto. Estos premios, en conjunto, validan la excelencia de la S9 Pro en diseño, innovación y preparación para el mercado.

Además de la S9 Pro, Dreame también presentó varios productos nuevos para el cuidado personal masculino, como la T3, la SwiftBlade y la X5, diseñados para satisfacer las necesidades de usuarios con diferentes hábitos de afeitado y tipos de piel, reforzando así su cartera de productos en el segmento de cuidado personal masculino.

El lanzamiento incluyó un Barber Show interactivo donde influencers peinaron barbas en vivo usando productos Dreame. Dreame también organizó foros con ponentes como Sebastian Thrun, cofundador de Google X, Perry James de NielsenIQ, la estrella de la NBA Dwyane Wade y Steve Wozniak, cofundador de Apple, quienes hablaron sobre la productividad impulsada por la IA, el futuro de la tecnología y la transformación inteligente de la industria. Steve Wozniak estuvo presente en el expositor, donde probó los productos de cuidado personal masculino de la marca y los elogió efusivamente.

La IA está acelerando su transición de la nube digital a la vida cotidiana de todos. El lanzamiento de la afeitadora Dreame no solo trae un producto, sino una filosofía de vida completamente nueva: el verdadero valor de la IA nunca ha residido en la acumulación de tecnología, sino en su profunda integración en la vida diaria para mejorar la calidad de vida de todos.

De cara al futuro, Dreame seguirá impulsando la aplicación tangible de tecnología de vanguardia en las rutinas diarias, redefiniendo la comodidad, la precisión y la inteligencia del afeitado mediante la innovación, y esforzándose por ofrecer a los hombres de todo el mundo una tecnología de cuidado personal más eficiente, inteligente y fiable.

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