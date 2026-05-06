DREAME stellt auf einer globalen Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte im Silicon Valley eine vollständige Palette von Pflegeprodukten für Männer vor

SILICON VALLEY, Kalifornien, 6.Mai 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein globales High-End-Technologieunternehmen, veranstaltete vom 27. bis 30. April im Silicon Valley seine globale Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte unter dem Motto "DREAME NEXT", bei der das Flaggschiff, der S9 Pro Smart CleanCare Shaver, zusammen mit der gesamten Palette an Herrenpflegeprodukten, darunter der T3, SwiftBlade und X5, offiziell vorgestellt wurde.

Dreame donated personal care products including T3 shavers to the Welcome Home Project Live scene from Dreame Men’s Grooming product launch event in Silicon Valley

Darüber hinaus geht Dreame eine Partnerschaft mit lokalen gemeinnützigen Organisationen im Silicon Valley ein, um Haartrockner und Rasierer an Bedürftige zu spenden und so das Engagement der Marke für soziale Verantwortung zu unterstreichen.

Der Dreame S9 Pro schlägt ein neues Kapitel in der intelligenten Körperpflege auf und bietet das ultimative "Precision Shave, Intelligent Clean"-Erlebnis. Der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor und die Keramikklingen im Inneren des Rotors sorgen für ein starkes, stabiles Drehmoment, das dicke Stoppeln in einem einzigen Durchgang durchschneidet: ohne zu stören und mit bemerkenswert geringem Rauschen. Ein intelligenter bionischer Arm passt sich den Gesichtskonturen an, während der Echtzeit-Drucksensor die Intensität der Rasur mit sofortigen Licht- und Vibrationswarnungen überwacht und dem Benutzer hilft, die Rasierkanten zu kontrollieren und eine sichere, präzise und auf die individuellen Gewohnheiten abgestimmte Rasur zu gewährleisten.

Der um 360° omnidirektional verstellbare Klingenkopf passt sich selbst den komplexesten Gesichtskonturen an und kann für eine präzise Kantenbearbeitung arretiert werden, so dass der Benutzer das Rasiergefühl je nach Hauttyp und Gewohnheiten individuell anpassen kann. Abgerundet wird das mühelose Erlebnis durch eine separate Reinigungsstation, die das Gerät automatisch pflegt, Bakterien beseitigt und jedes Mal eine perfekte Rasur und Pflege gewährleistet.

"Dreame begann mit Hochgeschwindigkeitsmotoren, aber die Präzisionssteuerung bringt uns weiter. Pflege ist keine Einheitsgröße; wir entwickeln Lösungen, die sich an die Gewohnheiten, den Stil und die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen. Deshalb bauen wir Lösungen, die sich anpassen und auf Komfort, Präzision, Geräuscharmut und einfache Steuerung ausgelegt sind", so Sam Yin, Produktleiter bei Dreame Personal Care.

Dreame S9 Pro hat bereits drei renommierte internationale Auszeichnungen erhalten: Platin beim MUSE Design Award, der weithin als die höchste Auszeichnung in der Designwelt gilt; Gold bei den French Design Awards, die Produktinnovation und Benutzerfreundlichkeit würdigen, und Silber beim SHOP! Internationaler Designpreis, der die Präsentation im Einzelhandel und die Attraktivität der Produkte würdigt. Diese Auszeichnungen sind eine umfassende Bestätigung für die herausragenden Leistungen des S9 Pro in den Bereichen Design, Innovation und Marktreife.

Neben dem S9 Pro stellte Dreame auch mehrere neue Pflegeprodukte vor, darunter den T3, den SwiftBlade und den X5, die auf die Bedürfnisse von Nutzern mit unterschiedlichen Rasiergewohnheiten und Hauttypen abgestimmt sind und das Produktportfolio im Bereich der Männerpflege weiter stärken.

Bei der Markteinführung gab es eine Barber Show, bei der Influencer live mit Dreame-Produkten Bärte gestylt haben. Dreame veranstaltete auch Foren mit Rednern wie Google X-Mitbegründer Sebastian Thrun, Perry James von NielsenIQ, NBA-Star Dwyane Wade und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, die über KI-gesteuerte Produktivität, die Zukunft der Technologie und den Wandel der intelligenten Industrie diskutierten. Steve Wozniak kam persönlich an den Stand, wo er die Herrenpflegeprodukte der Marke kennenlernte und lobte.

Die KI dringt immer schneller aus der digitalen Wolke in den Alltag der Menschen ein. Das Debüt des Dreame-Rasierers bringt nicht nur ein Produkt, sondern eine völlig neue Lifestyle-Philosophie mit sich, die davon ausgeht, dass der ultimative Wert von KI nie in der Anhäufung von Technologie lag, sondern in der tiefgreifenden Integration in das tägliche Leben, um die Lebensqualität für alle zu verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft wird Dreame weiterhin die konkrete Anwendung von Spitzentechnologie im Alltag vorantreiben, den Komfort, die Präzision und die Intelligenz der Rasur durch Innovation neu definieren und danach streben, Männern auf der ganzen Welt eine effizientere, intelligentere und zuverlässigere Rasiertechnologie zur Verfügung zu stellen.

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