DREAME dévoile sa gamme complète de produits de soins pour hommes lors d'un événement mondial de lancement de nouveaux produits dans la Silicon Valley

SILICON VALLEY, Calif., 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une entreprise mondiale de technologie haut de gamme, a organisé son événement mondial de lancement de nouveaux produits intitulé "DREAME NEXT" du 27 au 30 avril dans la Silicon Valley, avec le dévoilement officiel de son rasoir phare S9 Pro Smart CleanCare, ainsi que la gamme complète de produits de soins pour hommes, y compris le T3, le SwiftBlade et le X5.

Dreame donated personal care products including T3 shavers to the Welcome Home Project Live scene from Dreame Men’s Grooming product launch event in Silicon Valley

En outre, Dreame s'associe à des organisations locales à but non lucratif de la Silicon Valley pour faire don de sèche-cheveux et de rasoirs aux personnes dans le besoin, accentuant ainsi l'engagement de la marque en matière de responsabilité sociale.

Le Dreame S9 Pro ouvre un nouveau chapitre dans le domaine du toilettage intelligent, en offrant l'expérience ultime du "rasage de précision, nettoyage intelligent". Alimenté par un moteur sans balai à grande vitesse et des lames en céramique, le rotor interne de nouvelle génération fournit un couple puissant et stable qui coupe les poils épais en un seul passage sans à-coups : sans brouillage et avec un niveau de bruit remarquablement bas. Un bras bionique intelligent s'adapte aux contours du visage, tandis que la détection de la pression en temps réel contrôle l'intensité du rasage grâce à des alertes lumineuses et vibratoires instantanées, aidant les utilisateurs à maîtriser le rasage et garantissant un rasage sûr et précis, adapté aux habitudes de chacun.

La tête de lame omnidirectionnelle à réglage intelligent à 360° offre une adaptation flottante aux contours les plus complexes du visage et peut être verrouillée pour une coupe précise, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser la sensation de rasage en fonction de leur type de peau et de leurs habitudes. Pour compléter l'expérience sans effort, une station de nettoyage séparée entretient automatiquement l'appareil, éliminant les bactéries et garantissant un rasage et un soin parfaits à chaque fois.

"Dreame a commencé avec des moteurs à grande vitesse, mais le contrôle de la précision nous permet d'aller plus loin. Le toilettage n'est pas une solution unique ; nous élaborons des solutions qui s'adaptent aux habitudes, aux styles et aux besoins de chacun. C'est pourquoi nous construisons des solutions qui s'adaptent, conçues pour le confort, la précision, le faible niveau de bruit et la facilité de contrôle", a déclaré Sam Yin, chef de produit chez Dreame personal care.

Le Dreame S9 Pro a déjà reçu trois prix internationaux prestigieux : Platine par le MUSE Design Award qui est largement considéré comme la plus haute distinction dans le monde du design ; or par les French Design Awards qui célèbrent l'innovation des produits et l'expérience des utilisateurs, et argent par le SHOP ! Prix international du design qui récompense la présentation du commerce de détail et l'attrait des produits. Ces récompenses constituent une validation globale de l'excellence du S9 Pro en matière de conception, d'innovation et de préparation au marché.

Outre le S9 Pro, Dreame a également dévoilé plusieurs nouveaux produits de toilettage, dont le T3, le SwiftBlade et le X5, conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs ayant des habitudes de rasage et des types de peau différents, renforçant ainsi son portefeuille de produits dans le segment des soins personnels pour hommes.

Le lancement a été l'occasion d'un Barber Show immersif où des influenceurs ont coiffé des barbes en direct en utilisant les produits Dreame. Dreame a également organisé des forums avec des intervenants tels que Sebastian Thrun, cofondateur de Google X, Perry James, de NielsenIQ, Dwyane Wade, star de la NBA, et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, pour discuter de la productivité basée sur l'IA, de l'avenir de la technologie et de la transformation intelligente de l'industrie. Steve Wozniak a fait une apparition personnelle au stand, où il a découvert les produits de soins pour hommes de la marque et en a fait l'éloge.

L'IA accélère son passage du nuage numérique à la vie physique quotidienne de chacun. Le lancement du rasoir Dreame n'est pas seulement un produit, mais une philosophie de vie entièrement nouvelle, selon laquelle la valeur ultime de l'IA n'a jamais été l'accumulation de technologies, mais l'intégration profonde dans la vie quotidienne afin de renforcer et d'améliorer la qualité de vie de chacun.

À l'avenir, Dreame continuera d'encourager l'application concrète de technologies de pointe dans les habitudes quotidiennes, de redéfinir le confort, la précision et l'intelligence du rasage grâce à l'innovation, et s'efforcera de fournir aux hommes du monde entier une technologie de toilettage plus efficace, plus intelligente et plus fiable.

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