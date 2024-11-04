K Club Ubud и Akar Gastrobar получили международное признание на World Luxury Awards 2024

Двойная победа для новейших роскошных курортов Бали

БАЛИ, Индонезия, 4 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- K Club Ubud и Akar Gastrobar, два новейших роскошных предложения на Бали, произвели фурор на мировой арене. Оба отеля, входящие в K Club Group, были удостоены престижных наград на World Luxury Awards 2024.

Курорт Kanva Ubud by K Club Ubud был признан лучшим роскошным эко-курортом. Новый способ устроить отдых в роскошной глэмпинговой палатке. Курорт предлагает безмятежный отдых, где экологичная роскошь сочетается с подлинным балийским гостеприимством.

A breathtaking K Club Ubud, revealing its exquisite pool design harmoniously intertwined with lush jungle landscapes, offering guests a refined eco-luxury retreat immersed in the natural beauty of Ubud, Bali.

В то же время Akar Gastrobar завоевал титул «Лучший роскошный стейк-хаус». Ключевой частью K Club Ubud является Akar, известный своими премиальными закусками и тщательно отобранной винной картой — Akar переосмыслил роскошную кухню в Убуде. Благодаря своему отличительному меню на древесном угле, Akar предлагает визуально ошеломляющие, богатые вкусом блюда, которые делают его выдающимся на балийской кулинарной сцене.

По мере того, как Бали продолжает повышать свой статус мирового роскошного направления, K Club Group гордится тем, что является культовым для новой природной роскоши, которая создает уникальные впечатления.

Видение K Club Ubud

Основанный Албаном Кибарером (Alban Kibarer), K Club Ubud был создан как роскошный эко-курорт, который предлагает высококлассное гостеприимство, уважая природную красоту Убуда. Албан представлял себе святилище, где гости могут воссоединиться с природой, не жертвуя современными удобствами. Это видение отражено в архитектуре курорта, которая гармонирует с его пышным окружением и непоколебимой приверженностью устойчивым практикам во всех аспектах.

«K Club Ubud — это больше, чем просто курорт, — делится Альбан. — Это место, где роскошь сочетается с осознанностью; пространство, где гости могут погрузиться в природу, наслаждаясь экологичным, но утонченным образом жизни».

Это видение привело к тому, что K Club Ubud получил награду «Лучший роскошный эко-курорт». Инновационный дизайн курорта, который включает в себя экологически чистые материалы и энергоэффективные системы в сочетании с роскошными удобствами, сделал его востребованным местом для путешественников, ищущих удовольствия и глубокой связи с природой.

Празднование самоотверженности нашей команды

Эти награды отмечают приверженность и страсть нашей команды, которая начала работать во время Covid-19, когда большинство других закрылись. Ее стремление к совершенству продолжает воплощать в жизнь видение Албаном эко-роскоши, создавая незабываемые моменты для гостей и заботясь об уникальной среде Убуда.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2544164/Kabana_Jungle_Pool.jpg