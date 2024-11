Le K Club Ubud et l'Akar Gastrobar remportent une reconnaissance mondiale lors des World Luxury Awards 2024

Une double victoire pour les nouveaux établissements de luxe de Bali

BALI, Indonésie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- K Club Ubud et Akar Gastrobar, deux des plus récentes offres de luxe de Bali, ont fait des vagues sur la scène mondiale. Les deux propriétés, qui font partie du K Club Group, ont été récompensées par des prix prestigieux lors des World Luxury Awards 2024.

Kanva Ubud by K Club Ubud a été couronné Best Luxury Eco Resort. Une nouvelle façon de passer des vacances dans une tente de luxe. Il offre une échappée sereine où le luxe durable rencontre l'authentique hospitalité balinaise.

A breathtaking K Club Ubud, revealing its exquisite pool design harmoniously intertwined with lush jungle landscapes, offering guests a refined eco-luxury retreat immersed in the natural beauty of Ubud, Bali.

Par ailleurs, Akar Gastrobar a remporté le titre de Best Luxury Steakhouse. L'Akar est un élément clé de l'expérience du K Club Ubud. Réputé pour ses viandes de première qualité et sa carte des vins, l'Akar a redéfini la restauration de luxe à Ubud. Avec son menu Charcoal, l'Akar propose des plats visuellement étonnants et riches en saveurs qui en font un lieu incontournable de la scène gastronomique de Bali.

Alors que Bali continue d'élever son statut de destination de luxe mondiale, le K Club Group est fier d'être l'icône du nouveau luxe aux pieds nus qui crée des expériences uniques.

La vision du K Club Ubud

Fondé par Alban Kibarer, K Club Ubud a été créé pour être un centre de villégiature de luxe écologique qui offre une hospitalité haut de gamme tout en respectant la beauté naturelle d'Ubud. Alban a imaginé un sanctuaire où les hôtes peuvent se reconnecter avec la nature sans sacrifier le confort moderne. Cette vision se reflète dans l'architecture du complexe, qui s'harmonise avec son environnement luxuriant, et dans son engagement inébranlable en faveur de pratiques durables dans tous les aspects de l'expérience.

« Le K Club Ubud est plus qu'un simple centre de villégiature », explique Alban. « C'est un lieu où le luxe rencontre l'attention - un espace où les clients peuvent s'immerger dans la nature tout en profitant d'un mode de vie durable, mais sophistiqué. »

Cette vision a permis au K Club Ubud de recevoir le prix Best Luxury Eco Resort award. La conception innovante du complexe, qui intègre des matériaux respectueux de l'environnement et des systèmes à haut rendement énergétique, associée à ses équipements luxueux, en a fait une destination recherchée par les voyageurs en quête d'indulgence et d'un lien profond avec la nature.

Célébrer le dévouement de notre équipe

Ces prix récompensent la propriété et la passion de notre équipe, qui a commencé à travailler pendant Covid-19, alors que la plupart des autres fermaient leurs portes. Leur dévouement à l'excellence continue de donner vie à la vision d'Alban en matière d'écoluxe, en créant des moments inoubliables pour les clients et en préservant l'environnement unique d'Ubud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544164/Kabana_Jungle_Pool.jpg