K Club Ubud與Akar Gastrobar榮獲2024年世界豪華大獎，全球矚目！

與此同時，Akar Gastrobar榮獲「最佳豪華牛排餐廳」(Best Luxury Steakhouse)稱號。作為K Club Ubud體驗的關鍵一環，Akar以優質肉品和甄選酒單聞名，它重新定義了烏布的奢華用餐體驗。其別具匠心的木炭菜單，供應既賞心悅目又風味濃郁的美味佳餚，為巴厘島餐飲業增添了一抹亮色。

隨著巴厘島不斷提升其全球豪華旅遊勝地的地位，K Club集團很自豪能成為新赤腳奢華風尚的引領者，為賓客打造獨一無二的體驗。

K Club Ubud的願景

K Club Ubud由Alban Kibarer創立，旨在打造一個生態奢華度假村，在尊重烏布自然風光的同時，提供高端酒店服務。Alban的夢想是構建一個既能讓賓客親近自然，又不失現代舒適感的避世天堂。這一願景不僅體現在度假村建築與四周蔥蔥鬱郁的環境融為一體，更體現在其對每個細節嚴格踐行可持續發展理念。

Alban表示：「K Club Ubud不僅僅是一個度假村。它更是奢華與正念相融合的聖地，讓賓客在擁抱自然的同時，盡享可持續且精緻的生活方式。」

秉持這一願景，K Club Ubud榮獲「最佳豪華生態度假村」獎。度假村採用環保材料和節能系統的創新設計，再加上其高端設施，使其成為追求奢華享受和深度自然體驗的旅客心中的理想目的地。

表彰團隊奉獻精神

這些獎項不僅是對我們酒店的認可，更是對我們團隊敬業精神的褒獎。在新冠疫情肆虐、多數酒店歇業之際，我們的團隊卻迎難而上，始終秉持追求卓越的信念，將Alban的生態奢華理念付諸實踐，為賓客打造難忘瞬間，同時守護烏布獨特的自然環境。

SOURCE K Club Ubud