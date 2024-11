K Club Ubud und Akar Gastrobar erhalten globale Anerkennung bei den World Luxury Awards 2024

Ein doppelter Gewinn für Balis jüngste Luxus-Retreats

BALI, Indonesien, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- K Club Ubud und Akar Gastrobar, zwei der neuesten Luxusangebote auf Bali, haben auf der globalen Bühne Wellen geschlagen. Beide Häuser, die zur K Club Group gehören, wurden bei den World Luxury Awards 2024 mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt.

Kanva Ubud by K Club Ubud wurde zum Best Luxury Eco Resort gekürt. Eine neue Art, in einem luxuriösen Glamping-Zelt zu übernachten. Es bietet einen ruhigen Rückzugsort, an dem nachhaltiger Luxus auf authentische balinesische Gastfreundschaft trifft.

A breathtaking K Club Ubud, revealing its exquisite pool design harmoniously intertwined with lush jungle landscapes, offering guests a refined eco-luxury retreat immersed in the natural beauty of Ubud, Bali.

Inzwischen hat die Akar Gastrobar den Titel Best Luxury Steakhouse gewonnen. Ein wichtiger Bestandteil des K Club Ubud-Erlebnisses ist das Akar, das für seine erstklassigen Schnitte und seine erlesene Weinkarte bekannt ist - Akar hat die Luxusgastronomie in Ubud neu definiert. Mit seinem unverwechselbaren Holzkohle-Menü bietet das Akar visuell beeindruckende, reichhaltig gewürzte Gerichte, die es zu einem der herausragenden Restaurants in Bali machen.

Während Bali seinen Status als globales Luxusreiseziel weiter ausbaut, ist die K Club Group stolz darauf, ein Symbol für den neuen Barfuß-Luxus zu sein, der einzigartige Erlebnisse schafft.

Die Vision hinter dem K Club Ubud

Der von Alban Kibarer gegründete K Club Ubud ist ein Öko-Luxus-Resort, das erstklassige Gastfreundschaft bietet und gleichzeitig die natürliche Schönheit von Ubud respektiert. Alban stellte sich ein Refugium vor, in dem die Gäste wieder mit der Natur in Kontakt kommen können, ohne auf modernen Komfort verzichten zu müssen. Diese Vision spiegelt sich in der Architektur des Resorts wider, die sich harmonisch in die üppige Umgebung einfügt, sowie in der konsequenten Umsetzung nachhaltiger Praktiken in jedem Aspekt des Aufenthalts.

„Der K Club Ubud ist mehr als nur ein Resort", erklärt Alban. „Es ist ein Ort, an dem Luxus auf Achtsamkeit trifft - ein Ort, an dem die Gäste in die Natur eintauchen und gleichzeitig einen nachhaltigen, aber anspruchsvollen Lebensstil genießen können."

Diese Vision führte dazu, dass der K Club Ubud die Best Luxury Eco Resort award erhielt. Das innovative Design des Resorts, bei dem umweltfreundliche Materialien und energieeffiziente Systeme zum Einsatz kommen, in Kombination mit den luxuriösen Annehmlichkeiten hat es zu einem begehrten Ziel für Reisende gemacht, die auf der Suche nach Verwöhnung und einer tiefen Verbindung zur Natur sind.

Wir feiern das Engagement unseres Teams

Diese Auszeichnungen würdigen das Eigentum und die Leidenschaft unseres Teams, das seine Arbeit während des Covid-19 aufgenommen hat, als die meisten anderen ihre Arbeit einstellten. Mit ihrem Engagement für hervorragende Leistungen setzen sie Albans Vision von Öko-Luxus in die Tat um, schaffen unvergessliche Momente für die Gäste und pflegen die einzigartige Umwelt von Ubud.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2544164/Kabana_Jungle_Pool.jpg