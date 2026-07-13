Nammos Hotels & Resorts и Smokva Bay объединяют усилия для создания средиземноморского стиля жизни в Черногории

ПОДГОРИЦА, Черногория, 13 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Nammos Hotels & Resorts и Smokva Bay объявили о партнерстве с целью развития курорта Nammos Resort Montenegro, полностью интегрированного места для роскошного образа жизни на курорте Smokva Bay на Будванской Ривьере в Черногории, всего в десяти минутах от острова Свети-Стефан.

Сотрудничество объединит роскошный курорт, фирменные резиденции, особые рестораны, отобранные магазины и оздоровительные мероприятия, представляя образ жизни Nammos в одном из самых востребованных прибрежных направлений Адриатики.

Nammos Hotels & Resorts Montenegro

Комплекс будет включать 117 номеров, в том числе 47 гостиничных люксов, 61 фирменную резиденцию и 9 фирменных вилл. Опираясь на средиземноморскую и кикладскую архитектуру, резиденции сочетают прибрежное наследие с возвышенной конструкцией, максимизируя естественное освещение, вид на море и внутреннюю и наружную жизнь.

Помимо фирменного пляжного ресторана Nammos, на курорте будут представлены Nalu, средиземноморская концепция питания в течение всего дня; Ilios Lounge для коктейлей и общения; и бар у бассейна на крыше с панорамным видом на закат.

Nammos Village по-новому интерпретирует средиземноморскую деревню как место для искусства, шопинга и хорошего самочувствия, наряду с пешеходными и горными велосипедными тропами, спа-салоном, фитнес-центром, бассейнами и частными ресторанами.

В преддверии открытия курорта в 2029 году ресторан Nammos предлагает ранний предварительный просмотр с эксклюзивным временным открытием в Свети-Стефан в течение всего сезона 2026 года, давая гостям возможность впервые ощутить опыт Nammos через ужин на свежем воздухе и вид на остров.

Петрос Статис (Petros Stathis), председатель Nammos, сказал:

«Наше партнерство со Smokva Bay — это захватывающая новая глава для Nammos. Вместе мы создаем место, которое воплощает дух и изысканность Nammos, отдавая должное Черногории».

Кэролин Тернбулл (Carolyn Turnbull), генеральный директор Nammos Hotels & Resorts, сказала:

«Это сотрудничество знаменует собой важную веху в нашем международном росте, привнося полный образ жизни Nammos в Черногорию благодаря исключительному гостеприимству, ресторанам и оздоровлению».

Вадим Верховский (Vadim Verhovski), председатель Smokva Bay, сказал:

«Выбор Nammos в качестве нашего долгосрочного партнера был основополагающим для нашего видения, установив новый эталон роскошного гостеприимства и курорта в регионе».

Фредрик Йонссон (Fredrik Jonsson), генеральный директор Smokva Bay, сказал:

«Nammos приносит мощный глобальный бренд и доказанную способность создавать исключительный образ жизни, устанавливая новый ориентир для региона».

Дополнительная информация: https://www.nammoshotels.com/montenegro

Для бронирования временного ресторана Nammos: здесь

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/3005563/Nammos_Montenegro.jpg