Natural Field представит «Белую книгу ашваганды» на форуме FTA в Ханчжоу

ХАНЧЖОУ, Китай, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Natural Field, один из ведущих китайских поставщиков растительных и функциональных ингредиентов, официально представит свою Белую книгу ашваганды на престижном форуме Food Technology and Application (FTA) в Ханчжоу. Форум, признанный одной из ведущих площадок Китая по инновациям в области питания и здравоохранения, объединяет исследователей, профессионалов отрасли и корпоративных лидеров для обсуждения новых тенденций, технологических прорывов и рыночных возможностей.

Natural Field unveils the "Ashwagandha White Paper" poster and memorable moments from previous forums, highlighting continuous efforts in advancing adaptogen science.

Г-н Хайинг Янг ( Haiying Yang), основатель Natural Field, выступит с основным докладом, в котором расскажет об обширных исследованиях экстракта ашваганды, проведенных компанией, стандартах качества и потенциальном применении на глобальных рынках БАДов и функциональных продуктов питания. Данный доклад продемонстрирует приверженность Natural Field научному подходу, экспертные знания компании в области рецептур и многолетний опыт разработки высококачественных растительных ингредиентов.

В Белой книге ашваганды собраны многолетние исследования, включая аналитические данные, протоколы оценки качества и практическое применение растения в функциональных составах. Предоставляя четкие научные данные и стандартизированные источники, она служит важным ресурсом для научно-исследовательских групп, разработчиков продуктов и новаторов брендов во всем мире, ищущих высококачественные растительные ингредиенты.

Кроме того, Natural Field вскоре представит свою запатентованную технологию липосомы, несущей несколько биологически активных веществ в рамках онлайн-презентации. Эта усовершенствованная система доставки обеспечивает совместную инкапсуляцию нескольких активных соединений, повышая как стабильность, так и биодоступность. Более ранние собственные исследования компании в отношении липосом, несущих CoQ10 и куркумин, продемонстрировали существенное улучшение абсорбции и эффективности формулы, подтвердив инновации и техническое лидерство Natural Field в исследованиях липосом.

Имея почти двадцатилетний опыт разработки пищевых ингредиентов, Natural Field строит свою работу на высококачественном сырье, передовых технологиях доставки и научной валидации, предлагая надежные, готовые к выходу на рынок решения. Выпуск Белой книги ашваганды на форуме FTA наряду с представлением технологии липосомы, несущей несколько биологически активных веществ, подчеркивает миссию компании по стимулированию инноваций, предоставлению ингредиентов, имеющих научно обоснованное действие и поддержке глобальных велнес-брендов в создании высокоэффективных продуктов.

Для получения дополнительной информации о растительных экстрактах Natural Field, липосомных технологиях и предстоящих мероприятиях посетите веб-сайт компании: https://www.naturalfieldinc.com/; https://www.natural-field.com/

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2814212/Natural_Field_unveils__Ashwagandha_White_Paper__poster_memorable_moments_previous.jpg