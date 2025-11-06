Natural Field wird auf dem FTA Forum in Hangzhou das „Ashwagandha White Paper" vorstellen.

HANGZHOU, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, ein führender chinesischer Anbieter von pflanzlichen und funktionellen Inhaltsstoffen, wird sein Ashwagandha White Paper auf dem renommierten Food Technology and Application (FTA) Forum in Hangzhou offiziell vorstellen. Das Forum, das als eine der führenden Plattformen Chinas für Innovationen im Bereich Ernährung und Gesundheit bekannt ist, bringt Forscher, Branchenexperten und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammen, um neue Trends, technologische Durchbrüche und Marktchancen zu diskutieren.

Natural Field unveils the "Ashwagandha White Paper" poster and memorable moments from previous forums, highlighting continuous efforts in advancing adaptogen science.

Der Gründer von Natural Field, Herr Haiying Yang, wird eine Keynote-Rede halten, in der er die umfangreichen Forschungen des Unternehmens zum Ashwagandha-Extrakt, dessen Qualitätsstandards und potenzielle Anwendungen auf den globalen Märkten für Nutrazeutika und funktionelle Lebensmittel hervorheben wird. In der Rede wird das Engagement von Natural Field für wissenschaftliche Genauigkeit, Formulierungskompetenz und jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger pflanzlicher Inhaltsstoffe herausgestellt.

Das Ashwagandha White Paper fasst jahrelange Forschungsergebnisse zusammen, darunter analytische Daten, Protokolle zur Qualitätsbewertung und praktische Anwendungen in funktionellen Formulierungen. Durch die Bereitstellung eindeutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und standardisierter Referenzen dient es als wichtige Ressource für Forschungs- und Entwicklungsteams, Produktentwickler und Markeninnovatoren weltweit, die auf der Suche nach hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffen sind.

Darüber hinaus wird Natural Field in Kürze seine firmeneigene Co-Loaded Liposome Technology im Rahmen einer Online-Veranstaltung vorstellen. Dieses fortschrittliche Verabreichungssystem ermöglicht die gemeinsame Verkapselung mehrerer Wirkstoffe und verbessert sowohl die Stabilität als auch die Bioverfügbarkeit. Frühere interne Studien zu mit CoQ10 und Curcumin Co-beladenen Liposomen zeigten eine deutlich verbesserte Absorption und Formulierungsleistung, was die Innovationskraft und technische Führungsrolle von Natural Field in der Liposomenforschung bestätigt.

Natural Field verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln und kombiniert hochwertige Rohstoffe, fortschrittliche Verabreichungstechnologie und wissenschaftliche Validierung, um zuverlässige, marktreife Lösungen anzubieten. Die Veröffentlichung des Ashwagandha White Paper auf dem FTA Forum sowie die Vorstellung der Co-Loaded-Liposomen-Technologie unterstreichen die Mission des Unternehmens, Innovationen voranzutreiben, wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe anzubieten und globale Wellness-Marken bei der Entwicklung leistungsstarker Produkte zu unterstützen.

Weitere Informationen über die pflanzlichen Extrakte und liposomalen Technologien von Natural Field sowie über bevorstehende Veranstaltungen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.naturalfieldinc.com/; https://www.natural-field.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814212/Natural_Field_unveils__Ashwagandha_White_Paper__poster_memorable_moments_previous.jpg