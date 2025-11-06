Natural Field dévoilera son « Livre blanc sur l'ashwagandha » lors du Forum FTA à Hangzhou

HANGZHOU, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, l'un des principaux fournisseurs chinois d'ingrédients botaniques et fonctionnels, publiera officiellement son Livre blanc sur l'Ashwagandha lors du prestigieux forum Food Technology and Application (FTA) à Hangzhou. Ce forum, reconnu comme l'une des principales plateformes chinoises pour l'innovation en matière de nutrition et de santé, rassemble des chercheurs, des professionnels de l'industrie et des dirigeants d'entreprise pour discuter des tendances émergentes, des percées technologiques et des opportunités de marché.

Natural Field unveils the "Ashwagandha White Paper" poster and memorable moments from previous forums, highlighting continuous efforts in advancing adaptogen science.

M. Haiying Yang, fondateur de Natural Field, prononcera un discours qui mettra en lumière les recherches approfondies de l'entreprise sur l'extrait d'ashwagandha, ses normes de qualité et ses applications potentielles sur les marchés mondiaux des nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Le discours mettra en évidence l'engagement de Natural Field en matière de rigueur scientifique, d'expertise en matière de formulation et d'expérience de plusieurs décennies dans le développement d'ingrédients botaniques de haute qualité.

Le livre blanc sur l'ashwagandha compile des années de recherche, notamment des données analytiques, des protocoles d'évaluation de la qualité et des applications pratiques dans des formulations fonctionnelles. En fournissant des informations scientifiques claires et des références normalisées, il constitue une ressource essentielle pour les équipes de R&D, les développeurs de produits et les innovateurs de marques du monde entier à la recherche d'ingrédients botaniques de première qualité.

En outre, Natural Field dévoilera bientôt sa technologie propriétaire Co-Loaded Liposome Technology par le biais d'un événement de publication en ligne. Ce système d'administration avancé permet la co-encapsulation de plusieurs composés actifs, améliorant ainsi la stabilité et la biodisponibilité. Des études internes antérieures sur les liposomes contenant à la fois de la CoQ10 et de la curcumine ont démontré une amélioration significative de l'absorption et de la performance de la formulation, validant l'innovation et le leadership technique de Natural Field dans la recherche sur les liposomes.

Avec près de vingt ans d'expérience dans le développement d'ingrédients nutritionnels, Natural Field associe des matières premières de haute qualité, une technologie d'administration avancée et une validation scientifique pour offrir des solutions fiables et prêtes à être commercialisées. La publication du livre blanc sur l'ashwagandha lors du Forum FTA, ainsi que le dévoilement de la technologie des liposomes cochargés, soulignent la mission de l'entreprise qui consiste à stimuler l'innovation, à fournir des ingrédients scientifiquement fondés et à soutenir les marques mondiales de bien-être dans la création de produits de haute performance.

Pour plus d'informations sur les extraits botaniques et les technologies liposomales de Natural Field, ainsi que sur les événements à venir, visitez le site web de l'entreprise : https://www.naturalfieldinc.com/; https://www.natural-field.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814212/Natural_Field_unveils__Ashwagandha_White_Paper__poster_memorable_moments_previous.jpg