NetEase объявила о конкурсе фанфиков среди фанатов игры Lord of the Rings

ГУАНЧЖОУ (Китай), 29 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Игра The Lord of the Rings: Rise to War, выпущенная компанией NetEase, организует конкурс фанфиков с участием персонажа Mathom Peddler, победители которого получат билеты в оба конца на посещение съемочной площадки Хоббитон в Новой Зеландии.

The Lord of the Rings: Rise to War — это лицензированная Warner Bros. стратегическая игра в реальном времени, действие которой происходит в Средиземье. В ней игроки управляют героями Средиземья, стремясь захватить земли и сражаясь за Кольцо, чтобы в итоге установить господство над всем Средиземьем.

Игроки могут выбирать роли эльфов и гномов или даже вступать в ряды сил зла Мордора и расширять свою территорию вместе с игроками той же стороны. Кроме того, игроки могут выбирать сезон и играть в игру по различным правилам и с разными настройками. Эта игра никогда не наскучит!

За выдающееся качество она получила премию Google Play «Лучшее в 2022 году» (Best of 2022).

Конкурс фанфиков сосредоточен вокруг Mathom House — места действия из оригинального романа. Это похожее на музей здание, в котором находятся редкие вещи и необычные предметы, называемые хоббитами маттомами. В Шире давно слагают истории о его владельце Mathom Peddler. Некоторые утверждают, что Mathom House открыт на протяжении многих поколений, другие называют Mathom Peddler путешественником, обошедшим все Средиземье, а некоторые даже говорят, что он — тайный лидер, управляющий всеми главными силами в Средиземье.

Дайте волю воображению и напишите невероятную историю с участием Mathom Peddler, которая впишется в параметры мира Средиземья. Пятеро лучших получат билеты в оба конца в Новую Зеландию с посещением Хоббитона, места неподалеку от города Матамата, где проводились съемки фильмов «Властелин колец» (или 2000 долларов США на выбор).

Информация о компании NetEase Games

NetEase Games, подразделение онлайн-игр NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES and HKEX: 9999), входит в число ведущих мировых разработчиков и издателей видеоигр в различных жанрах и на различных платформах. NetEase Games разработала и издала такие игры, как Knives Out, Harry Potter: Magic Awakened и Naraka: Bladepoint, и сотрудничает с крупнейшими развлекательными брендами включая Warner Bros. и Mojang AB (дочерняя компания Microsoft). Кроме того, NetEase Games поддерживает рост и развитие своих инновационных студий по всему миру — в Канаде, Европе, Японии и Соединенных Штатах.

