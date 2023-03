NetEase annonce le lancement d'un concours de fanfiction pour son jeu « Le Seigneur des Anneaux »

GUANGZHOU, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le jeu SLG publié par NetEase organise un concours de fanfiction pour son personnage du colporteur de Mathom. Les gagnants recevront des billets aller-retour pour visiter le plateau de tournage de Hobbiton en Nouvelle-Zélande.

« Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes » est un jeu de stratégie en temps réel sous licence Warner Bros. qui se déroule dans la Terre du Milieu. Il offre aux joueurs la possibilité de diriger les héros de la Terre du Milieu pour s'emparer de terres, se disputer l'Anneau, puis commander l'ensemble de la Terre du Milieu.

Picture1

Les joueurs peuvent choisir d'incarner des Elfes et des Nains, ou même de rejoindre les forces maléfiques du Mordor et d'étendre leur territoire avec des joueurs du même camp. De plus, le jeu étant basé sur les saisons, les joueurs peuvent choisir la saison qu'ils souhaitent vivre et jouer le jeu selon différentes règles et configurations. On ne s'en lasse pas !

Le jeu a remporté le prix du meilleur jeu 2022 de Google Play pour sa qualité exceptionnelle.

Le concours de fanfictions est axé sur la Maison Mathom, l'un des décors de la fiction originale. Il s'agit d'un bâtiment semblable à un musée qui abrite des objets et des bizarreries rares que les Hobbits appellent « Mathom ». Des histoires sur son propriétaire, le colporteur de Mathom, sont relatées depuis longtemps dans la Comté. Certains prétendent que la Maison Mathom est ouverte depuis des générations, d'autres disent que le colporteur de Mathom est un voyageur qui a parcouru toute la Terre du Milieu, et certains affirment même qu'il est le génie qui tire les ficelles de toutes les grandes forces de la Terre du Milieu...

Laissez libre cours à votre imagination en vous inspirant des décors de la Terre du Milieu et écrivez l'histoire du colporteur de Mathom ! Cinq des meilleurs auteurs remporteront des billets aller-retour pour la Nouvelle-Zélande et visiteront le plateau de Hobbiton à Matamata, le lieu de tournage des films du Seigneur des Anneaux (ou pourront choisir de recevoir un prix de 2 000 dollars américains).

À propos de NetEase Games

NetEase Games, la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES et HKEX: 9999), est l'un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo dans une variété de genres et de plateformes. NetEase Games a développé et publié des jeux tels que Knives Out, Harry Potter : La magie émerge et Naraka: Bladepoint, et est partenaire de grandes marques de divertissement telles que Warner Bros. et Mojang AB (une filiale de Microsoft). NetEase Games soutient également la croissance et le développement de ses studios internationaux innovants au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042048/Picture1.jpg

