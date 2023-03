NetEase anuncia el concurso de fanfiction del juego "Lord of the Rings"

CANTÓN, China, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El juego SLG lanzado por NetEase está organizando un concurso de fanfiction para su personaje Mathom Peddler, en el que los ganadores recibirán boletos de ida y vuelta para visitar el set de filmación de Hobbiton en Nueva Zelanda.

Lord of the Rings: Rise to War es un juego de estrategia en tiempo real con licencia de Warner Bros, ambientado en la Tierra Media. Ofrece a los jugadores la oportunidad de liderar a los héroes de la Tierra Media para apoderarse de las tierras, luchar por el anillo y luego comandar toda la Tierra Media.

Los jugadores pueden elegir jugar como elfos y enanos, o incluso unirse a las fuerzas malignas de Mordor y expandir su territorio con jugadores del mismo bando. Además, al tratarse de un juego basado en temporadas, los jugadores pueden elegir la temporada que quieran vivir y jugar con distintas reglas y configuraciones. ¡Nunca pasa de moda!

El juego ganó el premio Google Play "Lo mejor de 2022" por su excelente calidad.

El concurso de fanfiction se centra en la Casa Mathom, un escenario de la ficción original. Es un edificio similar a un museo y hogar de objetos y rarezas que los Hobbits llaman "Mathom". Las historias sobre su dueño, Mathom Peddler, se han contado desde hace mucho tiempo en la Comarca. Algunos afirman que la Casa Mathom ha estado abierta durante generaciones, otros llaman a Mathom Peddler, un viajero que ha atravesado toda la Tierra Media y algunos incluso dicen que es la mente maestra que mueve los hilos detrás de todas las fuerzas principales en la Tierra Media…

¡Use su imaginación con los escenarios del mundo de la Tierra Media y escriba una historia para Mathom Peddler! Los cinco mejores participantes recibirán boletos de ida y vuelta a Nueva Zelanda para visitar el set de filmación de Hobbiton, en Matamata (el lugar donde se filmaron las películas de El Señor de los Anillos), o podrán recibir un premio de 2.000 dólares estadounidenses.

Sobre NetEase Games

NetEase Games, la división de juegos en línea de NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES y HKEX: 9999), es uno de los principales desarrolladores y editores a nivel mundial de propiedad intelectual de videojuegos en diferentes géneros y plataformas. La lista de desarrollo y publicación de NetEase Games incluye títulos como Knives Out, Harry Potter: Magic Awakened y Naraka: Bladepoint, y asociaciones con importantes marcas de entretenimiento como Warner Bros. y Mojang AB (una subsidiaria de Microsoft). NetEase Games también respalda el crecimiento y el desarrollo de sus innovadores estudios en Canadá, Europa, Japón y los Estados Unidos.

