NetEase anuncia concurso de Fanfics do "Lord of the Rings"

CANTÃO, China, 29 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- O jogo SLG lançado pela NetEase está organizando um concurso de fãs para seu personagem Mathom Peddler, onde os vencedores receberão ingressos de ida e volta para visitar o set de filmagens da Hobbiton na Nova Zelândia.

The Lord of the Rings: Rise to War é um jogo de estratégia em tempo real licenciado pela Warner Bros. ambientado na Terra-Média. Ele oferece aos jogadores a oportunidade de liderar heróis da Terra Média para tomar terras, competir pelo Anel e, em seguida, comandar toda a Terra-Média.

Os jogadores podem escolher entre jogar como Elfos ou Anões, ou até mesmo se unir as forças do mal de Mordor e expandir o seu território com jogadores do mesmo lado. Além disso, como um jogo baseado em temporadas, os jogadores poderão escolher a temporada que desejam vivenciar e jogar sob várias regras e cenários. Nunca envelhece!

Por sua excelente qualidade, o jogo ganhou o prêmio Google Play "Best of 2022".

O concurso de fãs está centrado em torno da Casa Mathom, um cenário da obra original. É um edifício semelhante a um museu e lar de objetos e curiosidades raras, os Hobbits o chamam de "Mathom". Histórias sobre o seu proprietário, o Mascate de Mathom, são contadas há muito tempo no Condado. Alguns afirmam que a Casa Mathom está aberta há gerações, outros chamam o Mascate de Mathom de um viajante que atravessa toda a Terra Média, e alguns até dizem que ele é o mentor ques puxa as cordas por trás de todas as principais forças da Terra-Média…

Use a sua imaginação com os cenários do mundo da terra média e escreva uma história para o Mascate de Mathom! Cinco dos melhores participantes receberão ingressos de ida e volta para a Nova Zelândia e visitarão o set de filmagem Hobbiton em Matamata, o local de filmagem do filme "O Senhor dos Anéis" (ou a opção de receber o prêmio de $2.000 dólares americanos).

