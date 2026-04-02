Watertech China 2026 -- Обязательный глобальный центр водных инноваций и промышленной трансформации

Информация предоставлена

Herui Group

02 апр, 2026, 12:33 GMT

ШАНХАЙ, 2 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- WATERTECH CHINA 2026, знаковая 18-я выставка решений в области водоподготовки, питьевой воды и сточных вод, пройдет с 9 по 11 июня 2026 года в National Exhibition and Convention Center (Шанхай). Мероприятие, совместно организованное Herui Group и Informa Markets, служит важным центром технологий очистки воды, цифрового управления и устойчивой инфраструктуры.

Беспрецедентный масштаб и охват

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai
Выставка 2026 года разместится на огромной площади в 180 000 кв. м, и примет более 2 500 экспонентов, привлекая свыше 100 000 профессиональных посетителей из 175 стран и регионов мира. Охватывая всю цепочку создания стоимости воды, выставка обслуживает 28 отраслей — от муниципальной инфраструктуры до промышленного производства — выступая в качестве высокоэффективного B2B-шлюза для глобальных закупок и стратегических партнерств.

Во главе революции «Water 4.0»

Основным моментом является акцент на цифровом интеллекте. Саммит Digital Water Innovation Summit соберет экспертов для изучения ИИ, Интернета вещей, больших данных и технологий цифровых двойников. Основные направления деятельности:

  • Интеллектуальный мониторинг: аналитика на основе ИИ и интеграция 5G для оперативной разведки.
  • Устойчивая инфраструктура: инновации в интеллектуальном измерении и обнаружении утечек для снижения воздействия на окружающую среду.
  • Глобальные пути экспорта: специальные сессии по международному сотрудничеству в области интеллектуальных водных решений.

Специализированные промышленные зоны

На выставке представлены целевые зоны, предназначенные для решения насущных проблем в области глобальных ресурсов:

  • Промышленная вода и нулевой сброс жидкости (ZLD): Передовые мембранные технологии и решения по переработке для отраслей с высоким уровнем загрязнения.
  • Муниципальная питьевая вода: технологии очистки, дозирования химикатов и безопасности, ориентированные на здоровье.
  • Опреснение морской воды: энергоэффективные системы для регионов с дефицитом воды.
  • Интеллектуальные трубопроводные сети: высокоточный мониторинг для оптимизации производительности сети и снижения потерь воды.

Стратегический глобальный поиск партнеров

Чтобы максимизировать влияние на бизнес, международная программа поиска партнеров свяжет более 500 ведущих брендов с 10 000 целевых международных покупателей. Для содействия глобальному участию организаторы предоставляют всестороннюю поддержку, включая письма-приглашения и визовую помощь для соответствующих иностранных участников.

Призыв к действию

Поскольку управление водными ресурсами продолжает играть все более важную роль в общественном здравоохранении, промышленном и устойчивом развитии, WATERTECH CHINA 2026 является платформой для профессионалов отрасли по поиску новых решений, обмена мнениями и создания международных партнерств. Предварительная регистрация теперь открыта для посетителей, желающих наладить связи с мировым сообществом в области водных ресурсов в Шанхае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2947780/1.jpg

