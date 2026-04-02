Watertech China 2026: 水イノベーションと産業変革のための、世界に必須のハブ

上海、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- プロセス水、飲料水、および廃水ソリューションの主要プラットフォームとして節目となる第18回「WATERTECH CHINA 2026」が、2026年6月9日から11日まで、National Exhibition and Convention Center (上海) にて開催されます。Herui Group と Informa Markets が共催する本イベントは、水処理技術、デジタル管理、持続可能なインフラにおける極めて重要なハブとして機能します。

かつてない規模と広範な網羅性

2026年度の今回、展示面積は18万平方メートルへと拡大し、2,500社以上の出展者を迎え、175の国と地域から10万人を超える専門来場者を見込んでいます。水のバリューチェーン全体を網羅する本展示会は、都市インフラから工業製造業まで28のエンドユーザー産業をカバーし、グローバルな調達と戦略的パートナーシップを実現する高効率な B2B ゲートウェイとして機能します。

「Water 4.0」革命をリードする

最大の注目点は、デジタル・インテリジェンスへの注力です。「Digital Water Innovation Summit」では専門家が一堂に会し、AI、IoT、ビッグデータ、デジタルツイン技術の活用を探求します。主な重点分野：

スマートモニタリング： オペレーショナル・インテリジェンスを実現する、AI駆動型アナリティクスと5Gの統合。

オペレーショナル・インテリジェンスを実現する、AI駆動型アナリティクスと5Gの統合。 持続可能なインフラ： 環境負荷を低減するスマートメーターと漏水検知技術の革新。

環境負荷を低減するスマートメーターと漏水検知技術の革新。 グローバル輸出経路： インテリジェントな水ソリューションに向けた国際協力に関する専用セッション。

産業別特設ゾーン

本展示会では、差し迫った世界的な資源問題に取り組むことを目的とした特設ゾーンを設けています。

工業用水およびゼロ液体排出（ZLD）： 汚染負荷の高い産業向けの先進膜技術とリサイクルソリューション。

汚染負荷の高い産業向けの先進膜技術とリサイクルソリューション。 都市飲料水： 浄水、薬液注入、および健康に配慮した安全技術。

浄水、薬液注入、および健康に配慮した安全技術。 海水淡水化： 水不足に悩む地域向けのエネルギー効率の高いシステム。

水不足に悩む地域向けのエネルギー効率の高いシステム。 スマートパイプネットワーク： ネットワーク性能を最適化し、水損失を削減する高精度モニタリング。

戦略的グローバルマッチメイキング

ビジネス効果を最大化するため、国際マッチメイキングプログラムでは、500以上の主要ブランドと1万人のターゲットとなる海外バイヤーを結びつけます。世界各地からの参加を支援するため、主催者は招待状の発行や対象となる海外参加者へのビザ申請支援など、包括的なサポートを提供します。

行動を促すメッセージ

公衆衛生、産業発展、持続可能性において水管理が果たす役割がますます重要となる中、WATERTECH CHINA 2026は業界専門家が新たなソリューションを発見し、知見を共有し、国際的なパートナーシップを築くためのプラットフォームを提供します。上海にて世界の水コミュニティとのネットワーク構築を希望される来場者の皆様の事前登録を、現在受け付けております。

SOURCE Herui Group