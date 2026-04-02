Watertech China 2026: Trung tâm toàn cầu không thể bỏ qua cho đổi mới ngành nước và chuyển đổi công nghiệp

THƯỢNG HẢI, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- WATERTECH CHINA 2026, kỳ thứ 18 mang tính bước ngoặt của nền tảng hàng đầu về các giải pháp nước sản xuất, nước uống và nước thải, sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (Thượng Hải). Do Herui Group và Informa Markets đồng tổ chức, sự kiện đóng vai trò là một trung tâm quan trọng về công nghệ xử lý nước, quản lý số và hạ tầng bền vững.

Quy mô và phạm vi chưa từng có

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

Phiên bản năm 2026 sẽ mở rộng lên 180.000 mét vuông, quy tụ hơn 2.500 đơn vị triển lãm và dự kiến thu hút trên 100.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị ngành nước, triển lãm phục vụ 28 ngành ở khâu sử dụng cuối — từ hạ tầng đô thị đến sản xuất công nghiệp — đóng vai trò là nền tảng kết nối giao thương B2B hiệu quả cao cho hoạt động mua sắm toàn cầu và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Dẫn dắt cuộc cách mạng "Water 4.0"

Điểm nhấn chủ đạo là tập trung vào trí tuệ kỹ thuật số. Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Ngành nước Kỹ thuật số sẽ quy tụ các chuyên gia để khám phá về AI, IoT, dữ liệu lớn và công nghệ bản sao số. Các lĩnh vực trọng tâm chính bao gồm:

Giám sát thông minh: Phân tích dựa trên AI và tích hợp 5G cho vận hành thông minh.

Hạ tầng bền vững: Các đổi mới trong đo lường thông minh và phát hiện rò rỉ nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Lộ trình xuất khẩu toàn cầu: Các phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác quốc tế đối với các giải pháp nước thông minh.

Các khu chuyên đề theo ngành

Triển lãm bố trí các khu chuyên đề nhằm giải quyết những thách thức cấp bách về tài nguyên toàn cầu:

Nước công nghiệp & Xả thải lỏng bằng 0 (ZLD): Công nghệ màng tiên tiến và giải pháp tái chế dành cho các ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao.

Nước sinh hoạt đô thị: Công nghệ lọc, định lượng hóa chất và các giải pháp an toàn tập trung vào sức khỏe.

Khử mặn nước biển: Các hệ thống tiết kiệm năng lượng dành cho khu vực khan hiếm nước.

Mạng lưới đường ống thông minh: Giám sát độ chính xác cao nhằm tối ưu hiệu suất mạng lưới và giảm thất thoát nước.

Kết nối giao thương toàn cầu mang tính chiến lược

Nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh, chương trình kết nối giao thương quốc tế sẽ kết nối hơn 500 thương hiệu hàng đầu với 10.000 nhà mua hàng quốc tế mục tiêu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia quốc tế, ban tổ chức cung cấp các hỗ trợ toàn diện, bao gồm thư mời và hỗ trợ visa cho các khách tham dự quốc tế đủ điều kiện.

Lời kêu gọi tham gia

Trong bối cảnh quản lý nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, phát triển công nghiệp và tính bền vững, WATERTECH CHINA 2026 sẽ là nền tảng để các chuyên gia trong ngành tìm kiếm giải pháp mới, trao đổi thông tin chuyên sâu và thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế. Giai đoạn đăng ký trước hiện đã mở cho các khách tham quan mong muốn kết nối với cộng đồng ngành nước toàn cầu tại Thượng Hải.

SOURCE Herui Group