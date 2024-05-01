Xinhua Silk Road: триумф китайской компании Shaanxi Blower Group на Hannover Messe 2024

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Xinhua Silk Road

01 мая, 2024, 03:39 GMT

ПЕКИН, 1 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- С понедельника по пятницу в Ганновере (Германия) проходила Международная выставка инноваций и промышленных технологий Hannover Messe 2024.

В этом году выставка привлекла около 4.000 участников из около 60 стран и регионов мира, причем 30% от их общего числа составили китайские экспоненты.

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Photo shows that the exhibition booth of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd at the Hannover Messe 2024 held from April 22 to 26 in Hanover, Germany. (Source: Shaangu)
Photo shows that the exhibition booth of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd at the Hannover Messe 2024 held from April 22 to 26 in Hanover, Germany. (Source: Shaangu)

Компания Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (сокращенно: «Shaangu») представила на выставке модель под названием «низкоуглеродный энергосберегающий интеллектуальный энергетический остров межсоединений».

По словам Фань Сяолуна (Fan Xiaolong), исполнительного директора компании Shaangu Europe Research and Development Co., Ltd., модель опирается на центральную систему управления и оборудование для преобразования энергии, что позволяет индивидуально планировать управление тепловой энергией для охлаждения и нагревания, энергией ветра и воды, электроэнергией и отходами в таких сценариях, как муниципальное хозяйство и промышленные парки, тем самым достигая цели сокращения выбросов углерода.

За более чем 50 лет своего существования компания Shaangu превратилась из традиционного производителя в поставщика системных решений и услуг в области распределенной энергетики.

Компания предлагает экологичные и интеллектуальные решения для множества пользователей в таких областях, как химическая промышленность, металлургия, охрана окружающей среды и пневмо-аккумулирующие энергетические установки за счет собственной независимой инновационной экологически чистой распределенной энергетической системы.

Компания владеет ключевыми видами продукции с независимыми правами интеллектуальной собственности, включая осевые компрессоры, промышленные паровые турбины и пневмо-аккумулирующие энергетические установки, которые продаются в более чем 100 стран и регионов мира.

По мнению Юй Чжунчи (Yu Zhongchi), президента Китайской ассоциации машиностроительных предприятий, Shaangu является лидером отрасли и типичным примером перехода от традиционного производства оборудования к системным решениям и предоставлению услуг в области распределенной энергетики.

Основанная в 1947 году, выставка Hannover Messe известна как «барометр» глобального развития промышленных технологий и является одной из самых влиятельных промышленных выставок в мире.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/339949.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2401138/pic.jpg

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