Xinhua Silk Road: Çin'in Shaanxi Blower Group'u, Hannover Messe 2024'te göz kamaştırıyor

PEKİN, 30 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Uluslararası endüstriyel fuarı olan Hannover Messe 2024, Pazartesi'den Cuma'ya Almanya'nın Hannover kentinde düzenlendi.

Bu yılki fuara yaklaşık 60 ülke ve bölgeden 4.000' yakın katılımcı katılırken, Çinli katılımcılar toplam katılımcıların yüzde 30'unu oluşturdu.

Photo shows that the exhibition booth of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd at the Hannover Messe 2024 held from April 22 to 26 in Hanover, Germany. (Source: Shaangu)

Sergide Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (kısaca "Shaangu"), "düşük karbonlu enerji tasarrufu sağlayan akıllı enerji ara bağlantı adası" adlı bir modeli sergiledi.

Model, belediye idaresi ve endüstriyel parklar gibi senaryolarda soğuk, sıcak, rüzgar, su, elektrik ve atıkların özel olarak programlanmasını sağlamak için merkezi bir kontrol sistemine ve enerji dönüşüm ekipmanına dayanıyor ve böylece karbon emisyonunu azaltma hedefine ulaşıyor, dedi Fan Xiaolong, Shaangu Avrupa Araştırma ve Geliştirme Co., Ltd.'nin Genel Müdürü

Shaangu, 50 yılı aşkın geçmişiyle, dağıtılmış enerji alanında geleneksel üreticiden sistem çözümleri ve hizmet sağlayıcılarına dönüşmüştür.

Şirket, bağımsız olarak geliştirdiği yeşil dağıtılmış enerji sistemiyle kimya endüstrisi, metalurji, çevre koruma ve hava enerjisi depolama gibi alanlarda çok sayıda kullanıcıya yeşil ve akıllı çözümler sunmuştur.

Şirket, dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye satılan eksenel akışlı kompresörler, endüstriyel buhar türbinleri ve basınçlı hava enerji depolama teknolojisi gibi bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip temel ürünlere sahiptir.

Çin Makine İşletme Yönetimi Derneği Başkanı Yu Zhongchi, Shaangu'nun son teknoloji bir endüstri lideri ve dağıtılmış enerji alanında geleneksel ekipman üretiminden sistem çözümlerine ve hizmet hükümlerine dönüşümün tipik bir temsilcisi olduğunu söyledi.

1947 yılında kurulan Hannover Messe, küresel endüstriyel teknoloji gelişiminin "barometresi" olarak bilinmektedir ve dünyanın en etkili endüstriyel fuarlarından biri.

Orijinal bağlantı: https://en.imsilkroad.com/p/339949.html

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