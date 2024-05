Xinhua Silk Road: Shaanxi Blower Group asal Tiongkok Tampil dengan Luar Biasa di Hannover Messe 2024

Di ajang ini, Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (disingkat "Shaangu") memamerkan sebuah model produk yang disebut "low-carbon energy-saving smart energy interconnection island".

Model ini mengandalkan sistem pengendalian terpusat dan peralatan konversi energi sehingga penjadwalan sistem pendingin, pemanas, angin, air, listrik, dan limbah berlangsung sesuai kebutuhan. Lebih lagi, model ini dapat digunakan di kantor pemerintah kota dan kawasan industri guna mencapai target penurunan emisi karbon, menurut Fan Xiaolong, Executive Director, Shaangu Europe Research and Development Co., Ltd.

Shaangu telah berkembang dari produsen peralatan konvensional menjadi penyedia solusi dan layanan sistem dalam bidang energi terdistribusikan. Shaangu telah berdiri selama lebih dari 50 tahun.

Shaangu telah memasok solusi ramah lingkungan dan berteknologi pintar bagi berbagai pengguna di sejumlah sektor, seperti bahan kimia, metalurgi, pelestarian alam, dan sistem penyimpanan energi udara dalam bentuk sistem energi terdistribusikan yang ramah lingkungan, serta dikembangkan secara independen.

Shaangu menawarkan produk-produk inti dengan hak kekayaan intelektual, seperti axial flow compressor, turbin uap industri, serta teknologi penyimpanan energi udara terkompresi. Produk-produk ini telah dijual Shaangu ke lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Shaangu adalah pemimpin industri teknologi canggih yang telah bertransformasi dari produsen peralatan konvensional menjadi penyedia solusi dan layanan sistem dalam segmen energi terdistribusika, seperti disampaikan Yu Zhongchi, President, China Machinery Enterprise Management Association.

Diadakan pertama kalinya pada 1947, Hannover Messe dijuluki "barometer" perkembangan teknologi industri dunia, serta salah satu pameran industri yang paling berpengaruh di dunia.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/339949.html

