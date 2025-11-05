DeepL presenterar nästa generations AI-verktyg för språk och en banbrytande produktivitetslösning

DeepL Agent nu tillgängligt – förändrar kunskapsarbetares produktivitet och automatiserar den moderna arbetsplatsen

DeepL Customization Hub samlar alla språkkrav på ett ställe för att minska kostnaderna och friktionen i översättningsarbetsprocesser inom företaget.

Över 100 språk kommer nu att finnas tillgängliga med DeepL

BERLIN, 5 november, 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ett ledande globalt företag inom AI-produkter och forskning, har idag tillkännagivit två stora affärsinnovationer för kunskapsarbetare – DeepL Agent och Customization Hub.

Under sin årliga konferens, DeepL Dialogues, presenterade företaget DeepL Agent, en autonom AI-kollega som är utformad för att effektivisera och automatisera ett brett spektrum av uppgifter för kunskapsarbetare. DeepL tillkännagav också fortsatta innovationer inom Språk-AI med lanseringen av Customization Hub och tillkännagivandet av över 70 nya språk till plattformen.

Jarek Kutylowski, CEO (VD) och grundare av DeepL, säger: "I takt med att DeepL går vidare med sin bredare mission är vår vision tydlig: att frigöra mänsklig potential genom att förändra arbetet över språkgränserna och bortom dem. Översättning är fortfarande vår kärnverksamhet, och med dagens tillkännagivanden är vi stolta över att kunna utvidga denna grund samtidigt som vi banar väg för innovativa lösningar inom agentbaserad AI."

"Våra kunder står inför en gemensam utmaning: repetitiva, inkonsekventa uppgifter som minskar produktiviteten. DeepL Agent och Customization Hub hanterar detta tillsammans: vår agentlösning frigör teamen så att de kan fokusera på arbete med stor påverkan genom att automatisera rutinprocesser, medan Customization Hub påskyndar projektets slutförande genom att minimera manuella granskningar. Tillsammans omdefinierar de effektivitet, hastighet och skala, vilket gör det möjligt för företag att blomstra mitt i de ständigt föränderliga kraven på språk och arbete."

"Genom att kombinera intelligenta verktyg med mänsklig expertis förbättrar vi inte bara individens produktivitet, utan ger hela organisationer möjlighet att uppnå sina viktigaste mål."

Vi presenterar DeepL Agent

En genomsnittlig kunskapsarbetare växlar mellan olika appar och webbplatser nästan 1 200 gånger om dagen och förlorar 11 timmar varje vecka på att leta efter data i olika system . Därför har behovet av bättre produktivitetsverktyg aldrig varit större. Verktyg som centraliserar allt på ett ställe och minskar behovet av att växla mellan olika sammanhang är framtiden för företagslösningar. Efter omfattande betatestning med över 1 000 interna och externa användare samt över 20 000 utförda uppgifter är DeepL Agent nu allmänt tillgängligt.

DeepL Agent är en AI-kollega som är utformad för att öka produktiviteten genom att resonera, planera och agera å användarnas vägnar, samtidigt som den införlivar mänsklig övervakning för att säkerställa precision, kontroll och smidigt samarbete. Det kan till exempel fungera som en försäljningsagent som självständigt undersöker potentiella kunder i ett CRM-system, utformar personliga kontaktmeddelanden och planerar uppföljningar. Inom kundservice kan den lösa problem, hantera byten och kontrollera lager utan mänsklig inblandning. Dessutom kan den, som marknadsföringsagent, identifiera trender, analysera konkurrenter, generera innehåll och samordna kampanjer från start till mål. Genom att effektivisera dessa vardagliga uppgifter gör DeepL Agent det möjligt för team att fokusera mer på strategiska initiativ.

DeepL Agent fungerar sömlöst med befintliga system som CRM, e-post, kalendrar, kunskapscentrum och projektledningsverktyg, vilket gör att det kan förstå och anpassa sig till ett företags unika data, arbetsprocesser och affärslogik. DeepL-agenten fungerar med säkerhet och kontroll på företagsnivå och kan användas av alla utan att det krävs komplexa integrationer för att leverera värde, samtidigt som datasuveränitet och integritet prioriteras.

Skapa varumärkesharmoni global

DeepL Dialogues introducerade också Customization Hub, en kraftfull plattform som kombinerar ordlistor, stilregler och översättningsminnen i ett enda system. Customization Hub bygger på DeepL:s kontextmedvetna språkkvalitet genom att automatiskt tillämpa språkkrav under översättningsprocessen och minimera fel i stor skala. Detta gör att teamen kan lägga mindre tid på efterredigering.

Det hjälper företag att behålla sin unika varumärkesröst och terminologi konsekvent samtidigt som översättningarna går snabbare och kvaliteten förbättras. Genom att effektivisera arbetsflöden och hantera utmaningar med inkonsekventa budskap syftar denna lösning till att förbättra effektiviteten och kvaliteten på översättningarna. Detta hjälper företag att få tillförlitliga översättningar i stor skala samtidigt som de kan hantera kostnaderna och minimera granskningscyklerna.

Den nuvarande lokaliseringsprocessen är långsam, fragmenterad och felbenägen. Språkkraven är utspridda över olika verktyg, vilket gör dem svåra att spåra och använda effektivt. Som ett resultat av detta lägger teamen mycket tid på att åtgärda problem efter översättningen istället för att fokusera på kreativitet och nyanser mellan olika språk. Genom att förse DeepL med språkexperters kontext kan företag säkerställa korrekta översättningar, snabbare granskningar, färre fel och betydande kostnadsbesparingar i stor skala.

DeepL lägger till cirka 70 nya språk

DeepL tillkännagav också en betydande utökning av sitt språkutbud till över 100 språk, varav cirka 70 i betaversion för företagskunder, vilket innebär att nästan alla de tjugo mest talade språken i världen nu finns på plattformen. I EMEA-regionen kommer nu alla 24 officiella EU-språk att vara tillgängliga, tillsammans med kroatiska, bosniska, serbiska, swahili, afrikaans och malagassiska. I Asien-Stillahavsområdet kommer nya språk att inkluderas, såsom hindi, malaysiska, tagalog, bengali, marathi, tamil och urdu, som svar på önskemål från företagskunder.

DeepL Dialogues markerar kulmen på ett framgångsrikt 2025 för DeepL, som har lanserat flera nya produkter, däribland DeepL Voice för Zoom, DeepL Marketplace och nu DeepL Agent. DeepL fortsätter att leverera AI-lösningar som ökar företagens effektivitet – från språköversättning till dagliga arbetsflöden. Innovation samt forskning och utveckling är fortfarande kärnan i DeepL:s strategi och driver en smartare, djupt integrerad AI som förändrar hur företag verkar globalt.

Om DeepL

DeepL är ett globalt AI-produkt- och forskningsföretag som fokuserar på att skapa säkra, intelligenta lösningar på komplexa affärsproblem. Över 200 000 företagskunder och miljontals privatpersoner på 228 globala marknader litar idag på DeepL:s språk-AI-plattform för människoliknande översättning, förbättrad skrivförmåga och röstöversättning i realtid. DeepL bygger vidare på en historia av innovation, kvalitet och säkerhet och fortsätter att utöka sitt erbjudande utanför språkområdet, bland annat med DeepL Agent – en autonom AI-assistent som är utformad för att förändra hur företag och kunskapsarbetare utför sitt arbete. DeepL grundades 2017 av VD Jarek Kutylowski och har idag över 1 000 engagerade medarbetare och stöds av världskända investerare som Benchmark, IVP och Index Ventures. För mer information om DeepL, besök www.deepl.com .

