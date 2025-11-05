DeepL dévoile des outils d'IA linguistique de nouvelle génération et une solution agentique qui optimisent la productivité

Le DeepL Agent, désormais en disponibilité générale, favorise la productivité des travailleurs intellectuels et automatise les nouveaux modes de travail.

Le Customization Hub de DeepL centralise les exigences linguistiques pour simplifier les processus de traduction et réduire leurs coûts.

Plus de 100 langues sont désormais disponibles sur DeepL.

BERLIN, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle annonce aujourd'hui deux innovations majeures pour les travailleurs intellectuels : DeepL Agent et Customization Hub.

Lors de sa conférence annuelle, DeepL Dialogues, la société a annoncé la disponibilité grand public du DeepL Agent, un assistant IA autonome conçu pour rationaliser et automatiser de nombreuses tâches des travailleurs intellectuels. DeepL poursuit par ailleurs ses innovations dans le domaine de l'IA linguistique en lançant le Customization Hub et en ajoutant plus de 70 nouvelles langues à la plateforme.

Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL a déclaré : « DeepL poursuit sa mission globale, dont l'objectif est clair : libérer le potentiel humain en repensant le travail au-delà des questions linguistiques. La traduction reste notre fer de lance, mais nous sommes fiers d'élargir notre portée en ouvrant la voie à des innovations en IA agentique. »

« Nos clients rencontrent tous les mêmes difficultés : des tâches irrégulières et répétitives qui sapent la productivité. Le DeepL Agent et le Customization Hub s'attaquent ensemble au problème. Notre solution agentique automatise les processus simples pour que les équipes puissent se consacrer aux tâches importantes, tandis que le Customization Hub permet l'avancement des projets en réduisant les révisions manuelles. Ensemble, ces outils changent la donne en matière d'efficacité, de vitesse et de capacité d'expansion. Ils aident les entreprises à prospérer malgré des exigences linguistiques et professionnelles changeantes. »

« En associant des outils intelligents à l'expertise humaine, nous faisons plus qu'améliorer la productivité individuelle, nous aidons des entreprises dans leur ensemble à atteindre leurs principaux objectifs. »

Découvrez le DeepL Agent

Un employé de bureau moyen passe d'une application ou d'un site à un autre près de 1 200 fois par jour et perd 11 heures par semaine à rechercher des données dans différents systèmes. Le besoin d'outils de productivité performants n'a donc jamais été aussi grand. Les outils de centralisation, qui évitent les passages répétés d'une tâche à l'autre, sont l'avenir des solutions professionnelles. Après une phase de test bêta approfondie, à laquelle ont participé plus de 1 000 utilisateurs internes et externes, et la réalisation de plus de 20 000 tâches, le DeepL Agent est désormais disponible pour le grand public.

Cet assistant IA est conçu pour améliorer la productivité en raisonnant, planifiant et agissant à la place de l'utilisateur. L'intégration d'une supervision humaine permet d'assurer contrôle et précision, ainsi qu'une collaboration fluide. L'outil peut notamment servir d'agent commercial en cherchant des clients potentiels dans un CRM, en rédigeant des messages de prospection personnalisés et en planifiant des suivis, en toute autonomie. Dans le domaine du service à la clientèle, il vient résoudre divers problèmes, traiter des échanges et vérifier les stocks sans intervention humaine. En tant qu'agent marketing, il permet de repérer les tendances, étudier la concurrence, générer du contenu et coordonner des campagnes au complet. En rationalisant ces tâches courantes, le DeepL Agent offre aux équipes l'opportunité de consacrer plus de temps à des activités stratégiques.

Le DeepL Agent s'intègre parfaitement aux systèmes existants tels que les CRM, les e–mails, les calendriers, les pôles de connaissances et les outils de gestion de projet, ce qui lui permet de s'adapter aux données, aux processus et à la logique professionnelle de chaque entreprise. Nul besoin d'intégrations complexes pour en tirer parti ; le DeepL Agent peut être utilisé par tous. Offrant une sécurité des données exceptionnelle et un contrôle total, il respecte la souveraineté et la confidentialité des données.

Un langage de marque harmonieux partout dans le monde

Le Customization Hub a également été présenté lors de DeepL Dialogues. Cette plateforme performante réunit glossaires, règles de style et mémoires de traduction dans un seul système. Elle repose sur l'excellence de DeepL en matière de contextualisation et applique automatiquement les exigences linguistiques pendant la traduction, limitant ainsi les erreurs à grande échelle. Les équipes consacrent donc moins de temps à la post-édition.

Cette solution aide les entreprises à maintenir une terminologie et un langage de marque cohérents, tout en accélérant la traduction et en améliorant la qualité. En optimisant les processus et en assurant la cohérence des communications, elle favorise la productivité et la qualité des traductions. Pour les entreprises, c'est le gage de traductions fiables à grande échelle, avec des coûts maîtrisés et des révisions minimes.

Le processus de localisation actuel est lent, peu fluide, et sujet aux erreurs. Le respect des exigences linguistiques est confié à différents outils, ce qui rend leur utilisation et le suivi difficiles. Conclusion : les équipes passent un temps considérable à corriger les erreurs de traductions au lieu d'améliorer l'aspect créatif et idiomatique de la langue. En fournissant à DeepL le contexte d'un linguiste, les entreprises s'assurent des traductions précises, des révisions rapides, moins d'erreurs et, en fin de compte, des économies substantielles.

DeepL ajoute environ 70 nouvelles langues

DeepL a également annoncé un enrichissement majeur de son offre linguistique, qui prendra en charge plus de 100 langues. Environ 70 ont été ajoutées à la version bêta pour les entreprises clientes. La plateforme couvre ainsi la quasi-totalité des vingt langues les plus parlées dans le monde. Dans la région EMEA, les 24 langues officielles de l'UE sont maintenant disponibles, en plus du croate, du bosniaque, du serbe, du swahili, de l'afrikaans et du malgache. Dans la région Asie-Pacifique, les nouvelles langues sont l'hindi, le malais, le tagalog, le bengali, le marathi, le tamoul et l'ourdou, en réponse aux demandes des entreprises clientes.

DeepL Dialogues couronne une année 2025 exceptionnelle pour DeepL, marquée par le lancement de plusieurs nouveaux produits, dont DeepL Voice pour Zoom Meetings, DeepL Marketplace et le DeepL Agent. DeepL continue de fournir des solutions IA qui améliorent l'efficacité des entreprises, de la traduction aux processus quotidiens. Innovation, recherche et développement restent au cœur de la stratégie de DeepL ; elles alimentent une IA intelligente et profondément intégrée qui transforme les activités des entreprises à l'international.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA, dédiée à la création de solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis complexes des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct.

Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique, notamment avec Deepl Agent un assistant IA autonome conçu pour révolutionner la manière dont les entreprises et les travailleurs spécialisés travaillent au quotidien. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg