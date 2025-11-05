DeepL introduceert next-gen Language AI-tools en een baanbrekende agentische productiviteitsoplossing

DeepL Agent, dat vanaf nu beschikbaar is, transformeert de productiviteit van kenniswerkers en automatiseert de moderne werkplek.

De DeepL Customization hub centraliseert alle taalgerelateerde vereisten en vermindert zo de kosten en uitdagingen van vertalingen en hun workflows.

Meer dan 100 talen zijn nu beschikbaar op DeepL.

BERLIJN, 5 november 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, een toonaangevend internationaal product- en onderzoeksbedrijf op het gebied van AI, heeft vandaag twee belangrijke zakelijke innovaties voor kenniswerkers aangekondigd: DeepL Agent en de Customization hub.

Tijdens de jaarlijkse conferentie DeepL Dialogues heeft het bedrijf de algemene beschikbaarheid aangekondigd van DeepL Agent, een zelfstandige AI-collega die is ontworpen om een breed scala aan taken voor kenniswerkers te stroomlijnen en automatiseren. Tevens is de release van de Customization hub bekendgemaakt en zijn meer dan 70 nieuwe talen op het platform aangekondigd.

Jarek Kutylowski, CEO en oprichter van DeepL: "Terwijl DeepL zijn bredere missie voortzet, blijft onze visie duidelijk: het menselijk potentieel kracht bijzetten door werk te transformeren met het wegnemen van taalbarrières. Vertalen blijft onze kernactiviteit. Met deze nieuwe aankondigingen breiden wij onze basis met trots uit en verrichten we tegelijkertijd baanbrekend werk op het gebied van agentische AI-innovaties."

"Onze klanten staan vaak voor dezelfde uitdaging: repetitieve, onsamenhangende taken die de productiviteit verminderen. DeepL Agent en de Customization hub pakken dit gezamenlijk aan. Met onze agentische oplossing kunnen teams zich concentreren op wat echt belangrijk is door routinematige processen te automatiseren, terwijl de Customization hub de voltooiing van projecten versnelt door handmatige controles tot een minimum te beperken. Zo worden efficiëntie, snelheid en schaalbaarheid gewaarborgd en kunnen bedrijven groeien, ondanks de steeds veranderende eisen op het gebied van taal en werk."

"Door intelligente tools te combineren met menselijke expertise verhogen we niet alleen de individuele productiviteit, maar stellen we ook hele organisaties in staat om hun belangrijkste doelstellingen te bereiken."

Welkom bij DeepL Agent

De gemiddelde kenniswerker schakelt bijna 1200 keer per dag tussen verschillende apps en websites en is 11 uur per week kwijt met het zoeken naar gegevens in verschillende systemen. Kortom, de behoefte aan betere productiviteitstools is enorm. Tools die alle informatie op een plek samenbrengen vormen de toekomst van bedrijfsoplossingen. Na uitgebreide bètatests met meer dan 1.000 interne en externe gebruikers en na meer dan 20.000 voltooide taken is DeepL Agent nu beschikbaar voor het publiek.

DeepL Agent is een AI-collega die is ontworpen om de productiviteit te verhogen. Het redeneert, plant en handelt namens de gebruiker, terwijl er menselijk toezicht is om precisie, controle en soepele samenwerking te garanderen. Het kan bijvoorbeeld fungeren als een salesmedewerker die zelfstandig mogelijkheden onderzoekt in een CRM-systeem, gepersonaliseerde berichten opstelt en follow-ups plant. Op het gebied van klantenservice kan het problemen oplossen, retourneringen verwerken en de voorraad controleren zonder menselijk ingrijpen. Daarnaast kan het als marketingmedewerker trends identificeren, concurrenten analyseren, content genereren en campagnes van begin tot eind coördineren. Door deze dagelijkse taken te stroomlijnen, stelt DeepL Agent teams in staat om zich meer op strategie te concentreren.

DeepL Agent werkt naadloos samen met bestaande systemen zoals CRM, e-mail, agenda's, kenniscentra en projectmanagementtools. Hierdoor kan het de unieke gegevens, workflows en logica van een bedrijf begrijpen en zich daaraan aanpassen. DeepL Agent werkt met uitstekende gegevensbeveiliging en -controle en kan door iedereen worden gebruikt. U heeft geen complexe integraties nodig, terwijl de soevereiniteit van gegevens en privacy voorop staan.

Laat de stem van je merk internationaal horen

Tijdens DeepL Dialogues werd ook de Customization hub gelanceerd, een doeltreffend platform dat woordenlijsten, stijlregels en vertaalgeheugens in één systeem samenbrengt. De Customization hub bouwt voort op DeepL's contextbewuste taalkwaliteiten door tijdens het vertaalproces automatisch taalvereisten door te voeren. Zo worden fouten op grote schaal geminimaliseerd. Tevens hoeven teams hierdoor minder tijd te besteden aan nabewerking.

De hub ondersteunt bedrijven bij het behouden van hun unieke brand voice en terminologie, verhoogt de snelheid van vertalingen en verbetert hun kwaliteit. Door workflows te stroomlijnen en inconsistenties in teksten aan te pakken, streeft deze oplossing naar een hogere efficiëntie en kwaliteit van vertalingen. Zo kunnen bedrijven betrouwbare vertalingen op grote schaal realiseren, terwijl de kosten worden gedrukt en de behoefte aan wijzigingen tot een minimum wordt beperkt.

Lokalisatie verloopt vaak traag en is gefragmenteerd en foutgevoelig. Taalvereisten zijn verspreid over verschillende tools, waardoor effectief gebruik en tracking lastig zijn. Teams verspillen zo veel tijd aan het oplossen van problemen na de vertaling, in plaats van zich te concentreren op creativiteit en taalnuances. Door DeepL te voorzien van de context van een taalexpert, kunnen bedrijven rekenen op nauwkeurige vertalingen, snellere herzieningen, minder fouten en aanzienlijke kostenbesparingen op grote schaal.

DeepL voegt circa 70 nieuwe talen toe

DeepL heeft tevens een aanzienlijke uitbreiding van zijn talenaanbod aangekondigd. Ruim 100 talen zijn nu beschikbaar, waarbij ongeveer 70 talen in bèta voor zakelijke klanten zijn toegevoegd. Dit betekent dat bijna alle twintig wereldwijd meest gesproken talen op het platform beschikbaar zijn. In de EMEA-regio zijn nu alle 24 officiële EU-talen beschikbaar, waaronder Kroatisch, evenals talen als Bosnisch, Servisch, Swahili, Afrikaans en Malagassisch. In het Azië-Pacific-gebied zijn onder andere Hindi, Maleis, Tagalog, Bengaals, Marathi, Tamil en Urdu toegevoegd, allemaal na verzoeken van zakelijke klanten.

DeepL Dialogues markeert het hoogtepunt van een succesvol 2025, waarin verschillende nieuwe producten werden geïntroduceerd. Hieronder vallen DeepL Voice voor Zoom Meetings, DeepL Marketplace en nu DeepL Agent. DeepL blijft AI-oplossingen leveren die de efficiëntie van ondernemingen bevorderen, van vertalingen tot workflows. Innovatie en R&D blijven centraal staan in de strategie van DeepL en vormen de basis voor slimmere, diep geïntegreerde AI die de manier waarop bedrijven internationaal opereren revolutioneert.

Over DeepL

DeepL is een wereldwijd AI-product- en onderzoeksbedrijf dat zich richt op het bouwen van veilige, slimme oplossingen voor lastige zakelijke problemen. Meer dan 200.000 zakelijke klanten en miljoenen mensen in 228 markten wereldwijd vertrouwen tegenwoordig op DeepL's Language AI-platform voor mensachtige vertalingen, betere schrijfvaardigheid en realtime spraakvertalingen. Voortbouwend op een geschiedenis van innovatie, kwaliteit en veiligheid blijft DeepL zijn aanbod uitbreiden buiten het taalgebied, met onder meer DeepL Agent, een autonome AI-assistent die is ontworpen om de manier waarop bedrijven en kenniswerkers hun werk doen te transformeren. DeepL is in 2017 opgericht door CEO Jarek Kutylowski en heeft nu meer dan 1000 gepassioneerde medewerkers en wordt ondersteund door wereldberoemde investeerders, waaronder Benchmark, IVP en Index Ventures. Ga voor meer info over DeepL naar www.deepl.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg