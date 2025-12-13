Loop lanserar en flugfiskeserie på YouTube som belyser bevarande och anknytning

ATLANTA, 13 december 2025 /PRNewswire/ -- Wild Fish. Wild Places. with Emilie Björkman, en fängslande ny YouTube-serie i dokumentär stil med miljöaktivisten och den berömda flugfiskaren Emilie Björkman, lanserades i höstas. Serien är producerad av Loop, ett företag som är engagerat i att tillverka förstklassig flugfiskeutrustning och att bevara vilda fiskbestånd, och serien i sex avsnitt hyllar den djupa kopplingen mellan flugfiske, natur och bevarande.

Loop Launches Fly-Fishing YouTube Series Highlighting Conservation and Connection

Wild Fish. Wild Places. with Emilie Björkman är inspelad i sex länder, inklusive Argentina, Kanada, Island, Nya Zeeland, Sverige och USA. Wild Fish. Wild Places. with Emilie Björkman belyser passionerade flugfiskare, forskare och naturvårdare som arbetar för att bevara vilda fiskbestånd och deras livsmiljöer. I vart och ett av de sex avsnitten möter Björkman lokala experter och engagerar tittarna in i den kulturella och miljömässiga betydelsen av flugfiske. Dessa avsnitt är bara början på en långkörande serie, och fler avsnitt kommer under 2026.

"Skönheten i flugfiske är att det är mer än bara en sport - det är ett sätt att bygga en djupare uppskattning av naturen", säger Björkman, som också fungerar som projektets producent och varumärkesambassadör för Loop. "Denna serie skapades för att inspirera människor att utforska friluftslivet, att bevara vilda platser och förstå deras roll i bevarandet."

En förnyad vision för Loop

Sedan Cox Enterprises blev ägare i slutet av 2024 har Loop stärkt sitt fokus på hållbarhet och bevarandeledarskap.

"Att skydda vilda floder och vilda platser är en viktig del av vårt miljöuppdrag på Cox. Och för mig är det personligt", säger Alex Taylor, ordförande och vd på Cox Enterprises. "Jag har tillbringat större delen av mitt liv med att fiska lax, och om jag kan göra något innan jag dör, kommer jag att vara mycket glad om det skyddar en flod för alltid."

"Hos Loop vet vi att flugfiske är mer än bara en hobby, det är ett sätt att leva. Denna nya serie är utformad för fiskare som bejakar hantverket och brinner för att vårda naturliga miljöer genom progressivt bevarande. Den är gjord för de människor som värnar om alla aspekter av upplevelsen", säger Jim Coates, vd för Loop.

Serien återspeglar denna förnyade vision och blandar andlöst vackra bilder med övertygande berättelser för att inspirera till handling. Bakom kulisserna betonar fotografen och redaktören Ted Logart det samarbete som krävts för att förverkliga projektet. "Oförutsägbarheten när man filmar i naturen gjorde detta till en utmaning, men de otroliga människor vi träffade, både i serien och utanför kameran, gjorde det möjligt."

Om Loop

Loop tillverkar förstklassig flugfiskeutrustning för äventyr på vilda platser. Dess exakta skandinaviska utformningar återspeglar företagets övertygelse om att när naturen är personlig, skyddar man den rent instinktivt. Företaget grundades 1983 i nordiska vatten som myllrade av vild lax och var en pionjär för innovationer såsom rullen med stor spole och underhandskastet, och man tänjde gränserna för fiskeupplevelser till avlägsna platser som allt från Labrador till Tierra del Fuego. Som en del av Cox-koncernen skapar Loop fler av de innovativa redskap som Loop-fiskare uppskattar—på ett mer hållbart sätt för ett större syfte. För mer information, besök LoopTackle.com.

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2843089/Loop_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843090/Loop_Launches_Fly_Fishing_YouTube_Series_Highlighting_Conservation_and_Connection.jpg