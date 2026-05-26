15 năm theo đuổi đổi mới sáng tạo đỉnh cao: Từ pin sạc dự phòng đến chip AI THUS™ độc quyền

Tại Anker Day 2026, Anker Innovations kỷ niệm cột mốc 15 năm thành lập bằng việc ra mắt THUS™ - chip AI âm thanh mạng nơ-ron ứng dụng kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (Compute-in-Memory) đầu tiên của ANKER – cùng thế hệ sản phẩm mới thuộc các thương hiệu soundcore và eufy.

NEW YORK và Bellevue, Wash., ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Anker Innovations đang tổ chức Anker Day 2026: Where Ultimate Meets Possible (tạm dịch: Nơi đỉnh cao thành hiện thực), sự kiện thương hiệu thường niên nhằm giới thiệu các sản phẩm mới nhất và những đột phá công nghệ trong toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng. Where Ultimate Meets Possible sẽ quy tụ giới truyền thông, các nhà mua hàng bán lẻ và những người có sức ảnh hưởng chủ chốt để trải nghiệm độc quyền những xu hướng tiếp theo của ngành điện tử tiêu dùng trải rộng từ thiết bị âm thanh cao cấp, giải pháp năng lượng gia đình đến các thiết bị gia dụng thông minh.

Where Ultimate Meets Possible sẽ được tổ chức tại STORIED ở Thành phố New York dưới hình thức chỉ dành cho khách mời, với các bài phát biểu quan trọng, khu vực trải nghiệm sản phẩm trực tiếp và phần giới thiệu chuyên sâu về những đổi mới công nghệ mới nhất của công ty.

Tại Anker Day 2026, Anker đã giới thiệu loạt đổi mới công nghệ thuộc ba thương hiệu: Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max của soundcore – hai mẫu tai nghe đầu tiên được trang bị chip AI THUS™ mới của Anker – cùng nền tảng AI VibeOS và Nebula SpaceFlow; S2000 của Anker SOLIX, trạm điện dự phòng gia đình dung lượng 2kWh có tuổi thọ dài nhất thế giới; và EdgeAgent™ của eufy, tác nhân AI bảo mật gia đình hoạt động cục bộ, cùng các sản phẩm chăm sóc trẻ em mới.

Khởi đầu với công nghệ nguồn điện

Anker được thành lập vào năm 2011 và ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm sau: một pin sạc dự phòng siêu mỏng dung lượng 4.500mAh. Đó là một khởi đầu khiêm tốn, nhưng đằng sau là một niềm tin kỹ thuật đã định hình toàn bộ chặng đường phát triển sau này. Nếu công nghệ muốn tạo ra khác biệt thực sự trong cuộc sống của con người, nó phải được xây dựng theo những tiêu chuẩn cao nhất có thể.

2012 - Khởi đầu

Sản phẩm đầu tiên của Anker: pin sạc dự phòng siêu mỏng 4.500mAh - khởi đầu cho cam kết mang đến các giải pháp năng lượng được thiết kế bài bản, đáng tin cậy cho người dùng.

2013 - PowerIQ™

Ra mắt PowerIQ™, cho phép tương thích sạc nhanh trên cả iOS và Android - thiết lập tiêu chuẩn cho công nghệ sạc thông minh toàn cầu.

2018 - GaN từ Hàng không vũ trụ

Là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng Gallium Nitride (GaN) từ lĩnh vực hàng không vũ trụ vào các sản phẩm sạc tiêu dùng - giúp giảm 40% kích thước thiết bị mà không ảnh hưởng đến công suất đầu ra.

2019 - Bộ sạc 18W nhỏ nhất thế giới

Ra mắt bộ sạc 18W nhỏ nhất thế giới vào thời điểm đó - chứng minh rằng hiệu năng tối ưu và thiết kế siêu nhỏ gọn không phải là sự đánh đổi.

2022 - GaNPrime™

Tiên phong phát triển các bộ sạc đa cổng công suất cao với khả năng phân phối điện năng động - tự động phân bổ nguồn điện một cách thông minh cho nhiều thiết bị cùng lúc.

2023 - Bộ sạc tường 240W

Giới thiệu bộ sạc tường 240W có công suất cao nhất ngành tại thời điểm đó - đáp ứng nhu cầu của các hệ thống thiết bị chuyên nghiệp ngốn điện nhất.

2024 - InstaCord™ & UltraDura™

Năm 2024, InstaCord™ trở thành công nghệ cáp thu gọn tiên tiến nhất của Anker, trong khi UltraDura™ đạt độ bền thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

2025 - GaNPrime™ 2.0 • PowerIQ™ 5.0 • AnkerSense™ View • TurboBoost™

GaNPrime™ 2.0 (công nghệ sạc nhanh tiên tiến nhất), PowerIQ™ 5.0 (khả năng tương thích thông minh nhất), AnkerSense™ View (công nghệ hiển thị thông minh) và TurboBoost™ dành cho sạc lại pin dự phòng với tốc độ cực nhanh. Hành trình đổi mới chưa bao giờ dừng lại.

Mười lăm năm. Tám thế hệ công nghệ. Mỗi bước đột phá đều được thúc đẩy bởi một cam kết duy nhất: theo đuổi đổi mới sáng tạo đỉnh cao, không phải như một mục tiêu tự thân, mà bởi công nghệ được xây dựng theo những tiêu chuẩn cao nhất chính là cách chúng ta đưa những khả năng mà mọi người mong muốn trong cuộc sống trở nên trong tầm tay. Công nghệ phục vụ con người. Đó luôn là ý nghĩa của hành trình này.

Cột mốc hôm nay: Anker Thus™

Trong suốt 80 năm qua, thiết kế chip vẫn tuân theo logic do John von Neumann đặt nền móng vào năm 1945: tách biệt bộ xử lý và bộ nhớ, đồng thời truyền dữ liệu qua lại giữa chúng theo từng lệnh một. Trong tám thập kỷ trên các máy tính lớn, máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu, mô hình này đã vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, AI đã phá vỡ giả định đó. Một mạng nơ-ron sử dụng đồng thời hàng triệu tham số đã được huấn luyện cùng lúc - và trong một thiết bị đeo, việc truyền chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ xử lý tiêu tốn hơn 90% điện năng của chip, hầu như không còn năng lượng cho hoạt động tính toán thực tế.

THUS™ áp dụng một nguyên lý hoàn toàn khác: tích hợp khả năng tính toán trực tiếp bên trong các ô bộ nhớ Flash NOR, nơi mô hình vốn đã được lưu trữ. Các tham số của mô hình không còn phải di chuyển. Toàn bộ năng lượng trước đây tiêu tốn cho việc truyền dữ liệu được chuyển sang phục vụ hoạt động tính toán.

Chip AI THUS™ đầu tiên được ứng dụng trên tai nghe nhét tai, mang lại năng lực tính toán AI cao gấp tới 150 lần trong tác vụ khử tiếng ồn môi trường so với các mẫu tai nghe đầu bảng thế hệ trước của Anker.

Tính năng đầu tiên được công bố của chip là Clear Calls - vận hành một mạng nơ-ron quy mô lớn hoàn toàn trên thiết bị, được hỗ trợ bởi tám micro MEMS và hai cảm biến dẫn truyền qua xương, mang lại chất lượng đàm thoại rõ ràng vượt trội trong mọi môi trường. Các tính năng ứng dụng AI khác như Signature Sound và Voice Control cũng được giới thiệu lần đầu tiên tại Anker Day.

"Mọi chip AI được phát triển cho đến nay đều lưu trữ mô hình ở một nơi và thực hiện tính toán ở một nơi khác. Để suy luận, thiết bị phải truyền toàn bộ các tham số đó qua lại nhiều lần mỗi giây, mỗi lần suy luận. THUS™ đưa khả năng tính toán đến chính nơi mô hình đang được lưu trữ. Mô hình không còn phải dịch chuyển nữa".



- Steven Yang, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, Anker Innovations

THUS™ được lấy cảm hứng từ cụm từ "Thus have I heard" (tạm dịch: Như ta đã được nghe) trong Phật giáo, phản ánh sự truyền đạt trực tiếp - tri thức được truyền đi đúng như những gì đã được trải nghiệm, không bị biến dạng.

Tất cả các số liệu về hiệu năng đều dựa trên các thử nghiệm nội bộ tại phòng thí nghiệm của Anker. Chỉ số năng lực tính toán AI cao gấp 150 lần chỉ áp dụng riêng cho tác vụ khử tiếng ồn môi trường và phản ánh sự thay đổi về kiến trúc từ xử lý AI dựa trên quy tắc sang xử lý AI mạng nơ-ron. Đây không phải là tuyên bố về hiệu năng tổng thể và cũng không phản ánh việc nâng cấp nút công nghệ chế tạo. Khối lượng công việc khử tiếng ồn môi trường được đề cập trong bài được vận hành dưới dạng mô hình mạng nơ-ron xử lý trực tiếp trên thiết bị bằng chip THUS™ thế hệ đầu tiên.

Anker soundcore Liberty 5 Pro: Sản phẩm đầu tiên được trang bị Anker THUS™

soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max là hai sản phẩm đầu tiên được thương mại hoá với chip THUS™. Định vị của hai sản phẩm này được xây dựng dựa trên ba lớp trí tuệ xử lý trực tiếp trên thiết bị mà con chip mang lại - hiểu, thích ứng và tinh chỉnh - mỗi lớp đại diện cho một khả năng mà tai nghe khó có thể thực hiện một cách đáng tin cậy trước khi AI mạng nơ-ron trở nên khả thi ở quy mô như hiện nay. Sản phẩm sẽ sớm được đưa ra thị trường.

15 năm, một cam kết

Từ pin sạc dự phòng đầu tiên đến chip AI độc quyền vào năm 2026 - các danh mục mà chúng tôi tham gia không ngừng mở rộng, cũng như phạm vi những gì mà công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người. Cam kết của chúng tôi luôn chỉ có một, theo đuổi đổi mới sáng tạo đỉnh cao, với niềm tin rằng công nghệ được xây dựng theo những tiêu chuẩn cao nhất sẽ biến những khả năng mà con người mong muốn trong cuộc sống thành những trải nghiệm mà họ thực sự được tận hưởng. Mười lăm năm là khoảng thời gian đủ dài để hiểu rằng niềm tin được xây dựng từng bước một. Sau mười lăm năm. Hành trình ấy vẫn tiếp tục.

Giới thiệu về Anker Innovations

Anker Innovations là công ty công nghệ tiêu dùng toàn cầu được thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới sáng tạo đỉnh cao, phát triển các sản phẩm giúp mọi người sạc năng lượng, sáng tạo, kết nối và sống tự do hơn. Được thành lập vào năm 2011, Anker Innovations hiện phục vụ hơn 200 triệu người tiêu dùng tại 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tìm hiểu thêm tại anker.com.

