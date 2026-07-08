51Talk kỷ niệm 15 năm thành lập với chương trình giảng dạy toàn cầu được nâng cấp nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho trẻ em

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- 51Talk, nền tảng học tiếng Anh trực tuyến trực tiếp theo hình thức 1 kèm 1 dành cho trẻ em trên toàn cầu, hôm nay công bố nâng cấp toàn diện chương trình giảng dạy toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập. Không chỉ là một đợt nâng cấp sản phẩm, sáng kiến này còn phản ánh cam kết bền bỉ của 51Talk đối với giáo dục toàn cầu: trao quyền cho trẻ em tự tin giao tiếp xuyên văn hóa, kết nối với thế giới và giúp tiếng nói của các em được lắng nghe.

Một học viên tham gia lớp học tiếng Anh trực tuyến trực tiếp 1 kèm 1 trên ứng dụng 51Talk. Các học viên đại diện của 51Talk phát biểu bằng tiếng Anh tại COP30 của Liên Hợp Quốc.

Được thành lập vào năm 2011, 51Talk hiện phục vụ các gia đình tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự hiện diện mạnh mẽ tại Đông Nam Á, Trung Đông và Đông Á. Thông qua các lớp học tiếng Anh trực tuyến trực tiếp 1 kèm 1 cùng các lộ trình học tập được thiết kế bài bản, nền tảng này đã liên tục giúp trẻ em phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh thông qua việc thực hành thường xuyên và tương tác nhập vai.

Nâng cấp chương trình giảng dạy tích hợp

Bắt đầu từ tháng 7 này, 51Talk sẽ triển khai chương trình học tiếng Anh trực tuyến mới mang tên Global Communicator. Được xây dựng trên nền tảng học thuật xuất sắc và phù hợp với thực tiễn, chương trình nâng cấp này cung cấp nội dung chuẩn quốc tế, các lộ trình học tập được cá nhân hóa và trải nghiệm học tập có tính tương tác cao được thiết kế nhằm phát triển những công dân toàn cầu có khả năng giao tiếp tự tin.

Chương trình tích hợp các học liệu được cấp phép bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford, được điều chỉnh phù hợp với học viên nhỏ tuổi và tương thích với các tiêu chuẩn năng lực tiếng Anh được công nhận trên toàn cầu. Hệ thống học tập thích ứng được hỗ trợ bởi AI phân tích kết quả học tập của học viên và điều chỉnh độ khó của bài học theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa thực thụ. Được vận hành bởi một công cụ tương tác tiên tiến, chương trình mô phỏng các tình huống đời sống chân thực, giúp học viên phát triển sự tự tin và kỹ năng để giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả.

"Mục tiêu của chúng tôi luôn là giúp trẻ em tự tin vận dụng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống hằng ngày", bà Lucy Qu, Phó Chủ tịch Học thuật của 51Talk cho biết. "Đợt nâng cấp này nâng cao hơn nữa cách chúng tôi cung cấp phương pháp học tập tương tác, phản hồi nhanh và lấy giao tiếp làm trọng tâm".

Những chia sẻ chân thực: Từ lớp học đến sân khấu toàn cầu

Kể từ năm 2023, 51Talk đã hỗ trợ các sáng kiến về diễn thuyết trước công chúng dành cho thanh thiếu niên tại các sự kiện quốc tế như Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP), tạo điều kiện cho học viên bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề trong thực tiễn.

Lê Bảo Nhi đến từ Việt Nam, từng là một học sinh ngại phát biểu, đã tìm thấy tiếng nói của mình thông qua các bài học tại 51Talk và cuối cùng đã phát biểu tại COP30. "Trước đây em rất nhút nhát và sợ mắc lỗi", em chia sẻ. "Giờ đây, em tự hào khi có thể kết nối với mọi người trên khắp thế giới bằng tiếng Anh. Chúng ta phải tin rằng đôi bàn tay nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn". Sheddi Alharthi đến từ Ả Rập Xê Út cũng đã trải qua sự chuyển mình đáng chú ý sau khi phát biểu tại COP30 và cho biết: "Việc tự tin nói tiếng Anh đã mở ra cho em một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều".

Một trong những giáo viên 5 Sao của 51Talk nhận định rằng sự tự tin được xây dựng thông qua quá trình thực hành bền bỉ trong một môi trường học tập hỗ trợ, tạo điều kiện cho học viên tự do thể hiện bản thân bằng tiếng Anh. "Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Anh", giáo viên này chia sẻ. "Thông qua sự hướng dẫn và đồng hành liên tục, chúng tôi hy vọng mọi trẻ em đều có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế".

Hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo

Đứng trước cột mốc 15 năm, 51Talk vẫn kiên định với mục tiêu nâng cao trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến trực tiếp 1 kèm 1. Với sự đồng hành của đội ngũ giáo viên tận tâm và hệ thống học tập ứng dụng AI, nền tảng này sẽ tiếp tục giúp ngày càng nhiều trẻ em phát triển kỹ năng giao tiếp và sự tự tin để kết nối với thế giới. 51Talk kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều học viên trẻ hơn nữa tìm thấy tiếng nói của mình và tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu.

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SOURCE 51Talk