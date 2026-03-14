AI-Native, từ khái niệm đến thực tiễn: openKylin trình bày tầm nhìn tại FOSSASIA

BẮC KINH, ngày 14 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị FOSSASIA 2026 vừa diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, các nhà phát triển và cộng đồng mã nguồn mở từ khắp Châu Á và nhiều khu vực khác đã cùng tụ họp để chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong các công nghệ mở. Cộng đồng hệ điều hành mã nguồn mở của Trung Quốc, openKylin, đã tham gia với nhiều bài thuyết trình kỹ thuật và một gian trưng bày tương tác, nêu bật những thành tựu mới nhất trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào kiến trúc hệ điều hành.

Kiến trúc AI-Native (lấy AI làm nền tảng): Tái định nghĩa các năng lực cốt lõi của hệ điều hành

Khi các mô hình ngôn ngữ lớn và AI đa phương thức ngày càng trưởng thành, các hệ điều hành đang chuyển mình từ những nền tảng quản lý tài nguyên truyền thống sang các hệ thống thông minh có khả năng hiểu và hỗ trợ người dùng. Phiên bản openKylin 2.0 đang khám phá sự chuyển dịch này thông qua cách tiếp cận AI toàn diện (full-stack) nhằm xây dựng một hệ điều hành AI-Native cho kỷ nguyên điện toán thông minh.

Tại hội nghị, đội ngũ kỹ thuật của openKylin đã giới thiệu kiến trúc phân hệ AI nội tại Linux (Linux-native AI subsystem) hiện đang được phát triển. Thiết kế này coi AI là một năng lực nền tảng của hệ điều hành, thay vì chỉ là một tiện ích bổ sung ở lớp ứng dụng, qua đó cho phép cung cấp các dịch vụ thông minh thống nhất cho cả ứng dụng và các thành phần hệ thống.

Thiết kế tách rời ba lớp nhằm đơn giản hóa phát triển AI

Để giải quyết các thách thức như sự đa dạng của nền tảng phần cứng, sự phân mảnh của các khung mô hình và quy trình tích hợp phức tạp, openKylin đề xuất một kiến trúc ba lớp bao gồm Khung suy luận thống nhất (Unified Inference Framework), Lớp môi trường chạy AI (AI Runtime Layer), Lớp bộ công cụ phát triển AI (AI SDK Layer). Cấu trúc này tách rời mô hình khỏi phần cứng và tách ứng dụng khỏi mô hình, cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng AI mà không cần phải quản lý sự phức tạp của hạ tầng bên dưới.

Phối hợp thiết bị – đám mây với cơ chế bảo vệ quyền riêng tư tích hợp

Phân hệ này cũng hỗ trợ khả năng suy luận lai giữa thiết bị và đám mây. Thông qua mô-đun AI Engine, các tác vụ có thể được thực thi linh hoạt trên thiết bị cục bộ hoặc trên đám mây tùy theo tài nguyên điện toán, điều kiện mạng và yêu cầu về quyền riêng tư — qua đó đảm bảo cả hiệu suất lẫn bảo vệ dữ liệu.

Từ "AI trên hệ điều hành" đến "AI cho hệ điều hành"

Trong thời gian tới, openKylin đang thúc đẩy sự chuyển dịch từ "AI trên hệ điều hành" đến "AI cho hệ điều hành", nỗ lực tích hợp sâu hơn giữa AI và hệ điều hành. Đồng thời, dự án cũng đang khám phá các công nghệ như hợp tác đa tác nhân, mô hình AI tinh gọn trên thiết bị và các giao diện AI ở cấp độ hệ thống.

Thông qua các bài trình bày, màn trình diễn và hoạt động tương tác tại gian trưng bày ở FOSSASIA, openKylin đã thể hiện tham vọng đóng góp vào sự phát triển toàn cầu của các hệ điều hành mã nguồn mở AI-Native. Thông tin chi tiết hơn về bản phân phối này cũng có thể được tìm thấy trên DistroWatch .

