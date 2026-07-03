Alex Kim được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Otis Việt Nam và Campuchia

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 3 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Otis Worldwide Corporation (NYSE: OTIS), công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt, dịch vụ và hiện đại hóa thang máy và thang cuốn, hôm nay thông báo bổ nhiệm Alex Kim giữ chức Tổng Giám đốc Otis Việt Nam và Campuchia, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

Alex Kim

Trên cương vị mới, ông Alex sẽ củng cố vị thế của Otis tại các thị trường xây dựng đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam và Campuchia thông qua hỗ trợ khách hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp vận chuyển theo phương thẳng đứng an toàn, đáng tin cậy và đổi mới.

Nico Lopez, Chủ tịch Otis khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: "Alex có nhiều năm kinh nghiệm tại các thị trường tăng trưởng cao cùng kiến thức chuyên sâu trong ngành của chúng tôi. Sự am hiểu sâu sắc của ông về Việt Nam và Campuchia, cùng với định hướng rõ ràng về chất lượng dịch vụ xuất sắc, sẽ tiếp tục góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng tại cả hai quốc gia này".

"Trong bối cảnh nhu cầu phát triển các toà nhà cao tầng và đa công năng, cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn đang tăng tốc tại Việt Nam và Campuchia, Otis có vị thế thuận lợi để cung cấp các công nghệ và giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của tòa nhà cũng như trải nghiệm của hành khách", ông Alex chia sẻ. "Chúng tôi tập trung tăng cường năng lực dịch vụ và không ngừng mang đến những kết quả vượt trội mà khách hàng có thể tin cậy, lấy Nguyên Tắc Tuyệt Đối của Otis về an toàn, đạo đức và chất lượng làm kim chỉ nam".

Ông Alex đảm nhiệm cương vị này với gần 30 năm kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Ông gia nhập Otis vào năm 2000 và trước đây từng đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc phụ trách Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn 2011-2016, góp phần củng cố tổ chức tại địa phương và mở rộng sự hiện diện của công ty trên thị trường. Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu tại Sigma, công ty con của Otis, nơi ông dẫn dắt hoạt động của mạng lưới nhà phân phối trên các thị trường toàn cầu.

Giới thiệu về Otis

Otis mang đến cho mọi người sự tự do kết nối và phát triển trong một thế giới ngày càng cao hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vựcsản xuất, lắp đặt, bảo trì và hiện đại hóa thang máy và thang cuốn, chúng tôi di chuyển 2,5 tỷ lượt người mỗi ngày và hiện đang bảo trì khoảng 2,5 triệu thiết bị của khách hàng trên toàn thế giới – danh mục dịch vụ lớn nhất trong ngành. Bạn sẽ tìm thấy tên của chúng tôi tại những công trình mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới cũng như trongcác tòa nhà dân cư và thương mại, trung tâm giao thông và tất cả những nơi mà mọi người cần di chuyển. Có trụ sở chính tại Connecticut, Hoa Kỳ, Otis có 72.000 nhân viên, trong đó có 45.000 chuyên gia công trình, cùng cam kết sản xuất, lắp đặt và bảo trì sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và hành khách tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.otis.com và theo dõi Otis trên LinkedIn, YouTube, Instagram và Facebook @OtisElevatorCo.

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