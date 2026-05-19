BLUETTI tại WUF13: Hợp tác cùng UN-Habitat thúc đẩy đô thị hóa bền vững trên toàn cầu

BAKU, Azerbaijan, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với vai trò đối tác chính thức của UN-Habitat, BLUETTI, một trong những đơn vị dẫn đầu toàn cầu về năng lượng sạch, đã được mời tham dự Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 13 (WUF13) tại Baku. Eric Fang, Tổng Giám đốc bộ phận Paygo và Lưu trữ Năng lượng, đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Doanh nghiệp Cấp cao, trình bày cách công nghệ năng lượng sạch giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng.

Tập trung vào chủ đề "Nhà ở trên thế giới: Các thành phố và cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu", WUF13 nhấn mạnh những thách thức mà 3 tỷ người đang phải đối mặt do điều kiện nhà ở không đảm bảo. BLUETTI khẳng định rằng "Công bằng nhà ở" không thể tách rời "Công bằng năng lượng" — một niềm tin thúc đẩy sứ mệnh mang năng lượng sạch đến mọi gia đình của công ty.

Eric Fang cho biết: "Tiếp cận nguồn điện sạch và đáng tin cậy không phải là một điều xa xỉ; đó là nền tảng của phẩm giá con người, cơ hội phát triển và khả năng chống chịu của cộng đồng". "Trong tầm nhìn của BLUETTI, mỗi hệ thống lưu trữ năng lượng được triển khai không chỉ đơn thuần là một nguồn điện — mà còn là một tài sản nền tảng giúp các gia đình yếu thế xây dựng tương lai an toàn hơn. Chúng tôi không chỉ mang đến ánh sáng; chúng tôi mang đến hy vọng".

Eric Fang cũng chia sẻ chi tiết hơn về tác động toàn cầu của BLUETTI thông qua sáng kiến "Thắp sáng các gia đình Châu Phi" (LAAF). Đến nay, chương trình đã trao tặng các bộ điện năng lượng mặt trời cho hơn 20.000 hộ gia đình, cùng 30 trường học và cộng đồng, trực tiếp cải thiện cuộc sống của hơn 60.000 người.

Để thu hẹp khoảng trống tài chính tại các khu vực đang phát triển, BLUETTI đã giới thiệu hệ thống hỗ trợ PAYGO (Pay-As-You-Go, thanh toán theo mức sử dụng), được thiết kế riêng cho thị trường Châu Phi, kết hợp phần cứng hiệu suất cao với các tuỳ chọn tài chính linh hoạt. Bằng cách giúp các gia đình tiếp cận điện sạch thông qua các khoản thanh toán có chi phí hợp lý, BLUETTI không chỉ giải quyết tình trạng nghèo năng lượng mà còn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp địa phương và khả năng tự chủ kinh tế.

Tăng cường khả năng chống chịu: Không để cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau

Từ các giải pháp chiếu sáng không nối lưới tại những ngôi làng xa xôi đến nguồn điện dự phòng khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, BLUETTI tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thông qua các mối hợp tác dài hạn với các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các tổ chức toàn cầu, BLUETTI tiếp tục cung cấp đa dạng giải pháp năng lượng, thực hiện sứ mệnh trao quyền cho con người bằng năng lượng sạch và nỗ lực bảo đảm không cộng đồng nào bị lãng quên trong bóng tối.

Giới thiệu về BLUETTI

Là công ty tiên phong về công nghệ năng lượng sạch, BLUETTI cung cấp các giải pháp đáng tin cậy từ hệ thống pin dự phòng tại nhà đến các trạm điện di động cho các hoạt động dã ngoại. Được người dùng tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ tin tưởng, BLUETTI vẫn cam kết phát triển bền vững lâu dài và đổi mới có trách nhiệm.

