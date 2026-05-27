Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 Đã Được Công Bố

HỒ TRÀM, Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sau khi khảo sát 111.682 người lao động trên khắp Việt Nam — một trong những nghiên cứu về văn hóa nơi việc lớn nhất từng được thực hiện tại đây — Great Place To Work® tự hào công bố Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026.

Các tổ chức có mặt trong danh sách này đã xứng đáng giành được vị trí của mình thông qua những đánh giá chân thực và bảo mật danh tính từ chính người lao động của mình. Đó là những con người thực sự trong tổ chức, trả lời những câu hỏi về sự tin cậy, công bằng, niềm tự hào và cảm giác thuộc về.

Những con số nói lên tất cả. Tại các Best Workplaces in Vietnam:

93,5% người lo động tin rằng ban lãnh đạo giữ đúng lời hứa (so với 65,3% tại các công ty thông thường)

người lo động tin rằng ban lãnh đạo giữ đúng lời hứa (so với 65,3% tại các công ty thông thường) 94,8% muốn gắn bó lâu dài và sẵn sàng giới thiệu nơi làm việc của mình cho bạn bè

muốn gắn bó lâu dài và sẵn sàng giới thiệu nơi làm việc của mình cho bạn bè 94,2% được tiếp cận các cơ hội phát triển chuyên môn, so với 74,4% ở những nơi khác

được tiếp cận các cơ hội phát triển chuyên môn, so với 74,4% ở những nơi khác 96% tự hào khi chia sẻ với người khác về nơi mình đang làm việc

"Nghiên cứu toàn cầu và hơn 30 năm kinh nghiệm từ Great Place To Work cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa sức mạnh kinh tế quốc gia và văn hóa tổ chức," ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Great Place To Work® ASEAN & ANZ chia sẻ.



NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

"Chúng tôi nhận thấy rằng các môi trường làm việc có nền tảng tin tưởng cao và mục tiêu rõ ràng tại Việt Nam đang chứng minh khả năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng suất, khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững. Những tổ chức đầu tư vào hành vi lãnh đạo, an toàn tâm lý và các chính sách công bằng, hòa nhập luôn mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn và giá trị xã hội lớn hơn."

Đây là chuẩn mực kinh doanh mới tại Việt Nam.

Nhìn qua cả ba hạng mục năm nay, các tổ chức dẫn đầu cho thấy văn hóa nơi làm việc xuất sắc có thể phát triển mạnh ở mọi giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp. Ở hạng mục Doanh nghiệp Lớn, dành cho các công ty có từ 1.000 nhân viên trở lên, DHL giành vị trí số 1, tiếp theo là Marriott International và Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 — một sự kết hợp ấn tượng giữa thương hiệu toàn cầu và doanh nghiệp nội địa.

Ở hạng mục Doanh nghiệp Vừa, dành cho các tổ chức từ 100 đến 999 nhân viên, Hilton xếp hạng #1, với Al Dabbagh Group và Siemens Healthineers hoàn thiện top 3 — phản ánh sự năng động và linh hoạt của các doanh nghiệp đang trên đà phát triển.

Còn ở hạng mục Doanh nghiệp Nhỏ, dành cho các tổ chức có từ 10 đến 99 nhân viên, Takeda Vietnam Pharmaceuticals Ltd dẫn đầu, tiếp theo là Cisco và Hilti Vietnam — chứng minh rằng những đội nhóm nhỏ hơn cũng có thể tạo ra tác động lớn không kém.

Một Thời Điểm Đặc Biệt Của Việt Nam

Danh sách năm nay được công bố vào một thời điểm đầy ý nghĩa đối với Việt Nam. Đất nước đang phát triển mạnh mẽ, các ngành công nghiệp đang chuyển mình và người lao động ngày càng có kỳ vọng cao hơn về lãnh đạo, sự công bằng, cơ hội phát triển và ý nghĩa trong công việc. Điều đó khiến văn hóa nơi làm việc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các tổ chức được vinh danh trong Danh Sách Best Workplaces in Vietnam 2026 là minh chứng sống động cho điều đó. Dù là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ — họ đang tạo ra những môi trường mọi người cảm thấy được trân trọng, được lắng nghe và được truyền cảm hứng để thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập greatplacetowork.com.vn

SOURCE Great Place to Work, Vietnam