Các gian hàng đang được đặt chỗ nhanh chóng: Triển lãm Industrial Technology World Asia Vietnam 2026 hướng tới sự bùng nổ sản xuất của ASEAN

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đẩy nhanh quá trình dịch chuyển sang Đông Nam Á, Việt Nam nhanh chóng nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất năng động nhất thế giới. Trong những tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận tổng kim ngạch thương mại tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, bán dẫn và xuất khẩu vật liệu hiệu suất cao.

Với việc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Samsung và Foxconn tiếp tục mở rộng hoạt động, Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược đối với các nhà cung cấp công nghệ công nghiệp đang tìm kiếm tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, Triển lãm Industrial Technology World Asia Vietnam 2026 (Thế giới Công nghệ Công nghiệp Châu Á 2026 hay ITWA 2026 tại Việt Nam) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện mang đến cho các đơn vị triển lãm quốc tế một nền tảng có sức tác động lớn để tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam cũng như thị trường ASEAN nói chung.

Nền tảng kết nối quy mô lớn, được hậu thuẫn bởi nhu cầu thị trường mạnh mẽ

Triển lãm sẽ diễn ra trên diện tích 10.000 mét vuông, quy tụ hơn500 thương hiệu và đơn vị triển lãm, và dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên môn. Quy mô được thiết kế tối ưu này đảm bảo một môi trường chất lượng cao, tập trung vào hiệu quả giao thương, cho phép các đơn vị triển lãm tương tác trực tiếp với những người ra quyết định và thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ hội thành giao dịch thực tế.

Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hiệp hội ngành công nghiệp chủ chốt của Việt Nam

Nhằm đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của khách mua hàng, đội ngũ ITWA 2026 @ Vietnam đã đến thăm và thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng đầu, bao gồm:

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI)

Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam (VAA)

Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI)

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

Các hiệp hội này sẽ huy động mạng lưới thành viên tham gia với tư cách các đoàn khách mua hàng chuyên môn, qua đó gia tăng đáng kể cơ hội để các đơn vị triển lãm kết nối với các lãnh đạo phụ trách thu mua và chuyên gia kỹ thuật có thẩm quyền ra quyết định trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Cửa ngõ chiến lược để tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN

Được định vị là một trong những triển lãm công nghệ công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, ITWA 2026 @ Vietnam được thiết kế nhằm kết nối các đơn vị triển lãm với các nhà máy OEM và khách mua hàng công nghiệp

Xây dựng kênh phân phối trên khắp Đông Nam Á

Tăng cường sự hiện diện thương hiệu tại các thị trường tăng trưởng cao

Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng chất lượng cao và các cơ hội kinh doanh ngay tại sự kiện

Trong bối cảnh Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ đến hết năm 2026, triển lãm mang đến cơ hội kịp thời để doanh nghiệp nội địa hóa hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác và giành lợi thế người đi trước.

Bao phủ chín lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng cao

Triển lãm sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến thuộc chín lĩnh vực chủ chốt phù hợp với nhu cầu nâng cấp công nghiệp của Việt Nam, bao gồm:

Sản xuất điện tử và tự động hóa

SMT (Công nghệ gắn kết bề mặt)

Màng chức năng, băng dính và chất kết dính

Vật liệu hiệu suất cao

Thị giác máy và robot

Linh kiện điện tử

Thiết bị laser

Gia công cắt bế

Vật liệu fluorosilicone và hóa chất

Phạm vi trưng bày toàn diện này đảm bảo các đơn vị triển lãm tiếp cận hiệu quả các kỹ sư, đội ngũ R&D và chuyên gia mua sắm đến từ cả doanh nghiệp trong nước lẫn tập đoàn đa quốc gia.

Danh sách đơn vị triển lãm xác nhận tham gia phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường

Các doanh nghiệp hàng đầu bao gồm FUJI, Rehm, Dou Yee, WKK, TLT, GKG, JT và GSI sẽ trình diễn các giải pháp SMT tiên tiến trên toàn bộ quy trình sản xuất.

Trong phân khúc vật liệu, Youyi Group, Shuangxing New Materials, Hawdar Microwave, Baozhu Special Materials, Shanghai Gallant Electronics và Xi'an Mingde sẽ giới thiệu các vật liệu hiệu suất cao và giải pháp tích hợp được thiết kế phù hợp với nhu cầu sản xuất tại Đông Nam Á.

Danh sách đơn vị triển lãm mạnh mẽ này nêu bật nhu cầu ngày càng gia tăng đối với tự động hóa, đổi mới vật liệu và các công nghệ sản xuất tiên tiến tại Việt Nam.

Số lượng gian hàng có hạn, đăng ký ngay hôm nay

Công tác chuẩn bị triển lãm đang diễn ra nhanh chóng, các vị trí gian hàng đắc địa đang được đặt trước rất nhanh. ITWA Vietnam 2026 mang đến cho các đơn vị triển lãm nền tảng mạnh mẽ để:

Tạo thêm khách hàng tiềm năng mới

Mở rộng mạng lưới khu vực

Đẩy nhanh quá trình thâm nhập thị trường Việt Nam và ASEAN

Ban tổ chức đặc biệt khuyến nghị doanh nghiệp đăng ký sớm để đảm bảo vị trí gian hàng đắc địa và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

Liên hệ:

Ms. Lucy Leng

Email: [email protected]

Điện thoại: +86 10 5933 9267

Giải đáp thắc mắc cho khách tham quan và doanh nghiệp

Mr. Sam Jia

Email: [email protected]

WhatsApp/Zalo: +86 13601261540

Giới thiệu về ITWA Việt Nam

Industrial Technology World Asia Vietnam là sự mở rộng của thương hiệu triển lãm ITWA hàng đầu, kết nối các nhà cung cấp công nghệ toàn cầu với lĩnh vực sản xuất đang tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á. Sự kiện đóng vai trò là nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới, hợp tác và mở rộng kinh doanh trên toàn ASEAN.

