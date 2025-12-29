Các vận động viên toàn cầu hội tụ trên cung đường ven biển tuyệt đẹp tại Giải Marathon Hải Nam (Tam Á) 2025

TAM Á, Trung Quốc, ngày 29 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Giải Marathon Hải Nam (Tam Á) lần thứ 7 đã khởi tranh vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương ngày 28 tháng 12 từ Cổng Nam của Sanya Beauty Crown. Sự kiện đã thu hút các vận động viên đến từ 19 quốc gia và khu vực trên thế giới, cùng người tham gia đến từ toàn bộ 34 tỉnh và đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc, đưa tổng số người tham gia đạt 14.000 người. Có gần 68% người tham gia từ bên ngoài Cảng thương mại tự do Hải Nam đến tranh tài.

Chạy bộ như một hành trình khám phá: Nơi cảnh quan nhiệt đới gặp gỡ bản sắc địa phương

(PRNewsfoto/Orange Lion Sports)

Cuộc đua năm nay vẫn giữ nguyên thiết kế cung đường đặc trưng, xuất phát tại Cổng Nam của Sanya Beauty Crown; điểm kết thúc cuộc đua marathon đầy đủ là tại Công viên ven biển Vịnh Tam Á, trong khi cuộc đua bán marathon về đích tại Khu danh thắng Tianya Haijiao. Đường đua sẽ đi qua khu vực đô thị ven biển trung tâm của Tam Á. Bên cạnh các cự ly marathon đầy đủ và bán marathon cá nhân, sự kiện còn bao gồm các nội dung thi đấu đồng đội và hạng mục dành cho các cặp đôi mang tên "Chạy tay trong tay tới Tianya Haijiao". Tổng giá trị giải thưởng vượt 500.000 nhân dân tệ, được phân bổ cho sáu hạng mục, bao gồm thứ hạng cá nhân, kỷ lục đường chạy, vận động viên đến từ Khu thương mại tự do Hải Nam, cặp đôi, đồng đội, và các thành tích nổi bật khác.

Các biện pháp an toàn toàn diện đã được triển khai, với sự tham gia của 253 nhân viên y tế, 100 thiết bị khử rung tim bên ngoài tự động (AED), 26 xe cứu thương và ba bệnh viện được chỉ định, hình thành hệ thống ba cấp gồm các trạm y tế cố định, đội tuần tra cơ động và bao phủ toàn tuyến đường chạy. Hơn 3.500 nhân sự đã đảm nhiệm công tác an ninh và vận hành giải đấu, được hỗ trợ bởi các trạm tiếp nước và cơ sở vật chất lưu động dọc đường chạy.

Xây dựng cộng đồng thể thao kết nối

Tương tác kỹ thuật số là một điểm nhấn quan trọng của giải marathon năm nay. Ban tổ chức đã phát hành 30.000 huy chương kỷ niệm kỹ thuật số phiên bản giới hạn, mỗi huy chương được bảo mật bằng công nghệ blockchain, mang lại cho người tham gia một bản lưu trữ vĩnh viễn, có thể kiểm chứng. Các vận động viên có thể nhận huy chương của họ thông qua các dịch vụ Jingtan và Ledongli của Alipay. Một giải chạy ảo đi kèm cũng được tổ chức trên Alipay, DingTalk và Amap, tạo ra trung bình 4 triệu lượt biểu cảm mỗi ngày và thu hút hơn 27.000 người tham gia, kết nối trải nghiệm thi đấu thực tế với sự tham gia trên môi trường số.

Ông Yang Yong, Tổng Giám đốc phụ trách Sự kiện và Thương mại hóa của đối tác sự kiện Orange Lion Sports (trước đây là Alibaba Sports), cho biết: "Giải marathon này hỗ trợ sự phát triển của Hải Nam như một điểm đến quốc tế về du lịch và tiêu dùng. Thông qua việc kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái Alibaba, chúng tôi đã mở rộng phạm vi tiếp cận của sự kiện và quy tụ cộng đồng người chạy bộ toàn cầu - cả trực tiếp lẫn trực tuyến - thông qua các trải nghiệm kỹ thuật số tích hợp. Cùng nhau, chúng tôi tôn vinh tinh thần chạy bộ và củng cố sức hấp dẫn của Tam Á như một điểm đến thể thao và du lịch".

SOURCE Orange Lion Sports